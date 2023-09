Fredag blei 60 år gamle Duane «Keffe D» Davis gripen i Las Vegas, sikta for drapet på Tupac Shakur, som blei skoten etter ein boksekamp i Las Vegas i 1996.

Davis er ein tidlegare gjengleiar, og dukka også opp i etterforskinga av drapet på rapparen og Tupac-rivalen Biggie Smalls, som blei drepen i Los Angeles eit halvår etter Shakur, skriv nyheitsbyrået Associated Press (AP).

Ifølge politiet er Davis sikta for å ha bestilt og tilrettelagt drapet på Tupac Shakur.

Duane «Keffe D» Davis er sikta for drapet på Tupac Shakur. Foto: Las Vegas Metropolitan Police Department / AP

– Snakka seg i fengsel

Drapet på Biggie Smalls, som er fødd Christopher Wallace, blei etterforska av den no pensjonerte etterforskaren Gred Kading i Los Angeles. Han seier til AP at Davis kom i politiets søkelys fordi han hadde vore på same fest som Wallace, kort tid før han blei skoten og drepen.

Ingen er tekne for drapet.

Politiet i Los Angeles var med å bygge ei føderal narkotikasak mot Davis for å tvinge han til å snakke med dei. I avhøyra tilstod han at han var innblanda i Tupac Shakur-saka.

– Han gav alle detaljane om korleis han og hans medskuldige tok livet av Tupac, seier Kading til nyheitsbyrået.

Staden der Tupac Shakur blei skoten i Las Vegas i 1996. Foto: Jack Dempsey / AP

Davis hadde fått immunitet, slik at det han sa i avhøyra med Los Angeles-politiet ikkje kunne brukast mot han der.

Men då han valde å gi dei same detaljane i dokumentarar, podkastar og ein sjølvbiografi. Det gjorde at politiet i Las Vegas kunne opne sak mot han.

– Han snakka seg sjølv rett og slett i fengsel, seier Kading.

Blei tidleg ein mistenkt

Drapet på Tupac Shakur har vore tema i ei rekke dokumentarar i dei snart 30 åra som har gått sidan han blei skoten medan han sat i ein bil.

Spekulasjonane om kven som stod bak har vore mange, og det er mange som har meint at det må vere ein samanheng mellom drapet på Shakur i Las Vegas og drapet på Biggie Smalls få månader seinare.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «2Pac: Kan drapet på hiphop-ikonet bli løst?».

Etterforskarane av drapet på Tupac fekk også tidleg Davis i kikkerten som ein av fire mogelege mistenkte. Dei tre andre, blant dei Davis nevø, Orlando Anderson, som hamna i basketak med Tupac Shakur same kveld som drapet, er no døde.

I sjølvbiografien «Compton Street Legend» frå 2019 skriv Davis om korleis han skaffa våpenet som blei brukt for å skyte Tupac. Men skriv at det ikkje var han som skaut.

Han er ikkje sikta for å skote, men for å ha lagt til rette for drapet. Ifølge lovene i Nevada kan du bli sikta for eit brotsverk sjølv om du berre har hjelpt til.

Familien avventande

Søstera til Tupac Shakur, Sekyiwa Shakur, kallar utviklinga i saka for ein siger, men at ho vil vente med å sleppe jubelen laus til rettsapparatet har fått gjort sitt.

– Det har vore mange involvert og det er framleis mykje som er uklart rundt livet og døden til broren min Tupac og familien vår. Vi vil ha rettferd på alle frontar, skriv ho på Instagram, ifølge BBC.

Sekyiwa Shakur, søstera til Tupac, var til stades då broren fekk stjerne på Hollywood Walk of Fame i sommar. Foto: Mario Anzuoni / Reuters

Shakurs stebror, Mopreme Shakur, seier til CNN at han er overraska over det tok så lang tid før politiet sikta Davis.

– Vi har vore gjennom tiår med smerte. Dei har visst om denne fyren, som har snakka i årevis. Så kvifor no. For oss er dette ikkje over. Vi vil vite kvifor og om det var andre medskuldige.