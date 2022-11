Mangeårig Afrika-korrespondent Tomm Kristiansen er død

Tomm Kristiansen (1950 – 2022) døde i dag tidlig, opplyser familien til NRK.

Han etterlater seg en kone og to voksne barn.

Kristiansen var for mange kjent som «Stemmen fra Afrika», den rolige sørlandske stemmen som fortalte om håp på et kontinent ofte assosiert med katastrofe.

Han var NRKs Afrika-korrespondent i to perioder. Først i Harare i Zimbabwe fra 1990 til 1994, så i Cape Town i Sør-Afrika fra 2002 til 2006.

– Du blir grepet av det kontinentet. Når du kommer dit så ser du alt det du gjerne skulle sett hjemme: Du ser åpenheten, vennligheten, sjenerøsiteten, samholdet, og fellesskapet. Alt dette savner du med en gang du har forlatt kontinentet, fortalte han om forholdet til Afrika i Lørdagsrevyen i 2013.

Men Tomm Kristiansen var ikke bare Afrika-korrespondent. Han var blant annet informasjonssjef i Storebrand fra 1987 til 1990, utenriksredaktør i NRK fra 2001 til 2002, og kommunikasjonsrådgiver til Salva Kiir Mayardit fra 2006 til 2008 som senere ble Sør-Sudans president.

Mer å fortelle

En lang karriere ble delvis avsluttet fra 2019 til 2021 med podkastserien Tomms Afrikanske fortellinger, som gikk gjennom høydepunktene fra de mange reportasjene.

Men Kristiansen var også aktiv helt til siste slutt. For to uker siden publiserte han boken Afrika på 200 sider, som ble den 17. i rekken. Bare noen dager tidligere fortalte han om ørkenblues og Mandela-låter i BluesAsylet på NRK P2.

– Dette var veldig triste nyheter. Tomm Kristiansen var en kunnskapsrik, dedikert og fantastisk engasjert journalist og historieforteller som gjennom mange år som utenrikskorrespondent, programleder og senest gjennom podkastserien «Tomms afrikanske fortellinger» formidlet kunnskap om et helt kontinent gjennom sine nære historier, sier Vibeke Fürst Haugen, kringkastingssjef i NRK.

Hun sier Kristiansen var en viktig stemme for NRK.

– Det som er utrolig trist er at Tomm ikke var ferdig. Han hadde mer å fortelle og mer han skulle ha sagt. Det får vi ikke nå. Men det vi har, er alt han har gitt av historier og forståelse gjennom årene. Det at han ga ut en bok rett før han døde, er ganske talende for produktiviteten hans og ønsket om å fortelle, sier utenriksredaktør i NRK og tidligere kollega Sigurd Falkenberg Mikkelsen.

Et budskap om håp og gjenforening

To av de viktigste sakene Kristiansen jobbet med var slutten på apartheid i Sør-Afrika fra 1990 til 1994, og folkemordet i Rwanda i 1994.

– Jeg tror Tomms budskap var at Afrika som kontinent var et rikt sted. Det var et sted med lærdom, et sted vi kunne lære noe av, og det var et sted han hørte til i. På tross av brutaliteten i alle de konfliktene han dekket, så fikk han også frem den særegne evnen i flere afrikanske land til å få til en gjenforening etterpå, sier Sigurd Falkenberg Mikkelsen.

Kristiansen fortalte selv til Bistandsaktuelt i 2019 at mye lå i perspektivet. At selv «ikke-historier» kun være gode fortellinger om løsninger:

– For ikke så mange år tilbake ble Etiopia rammet av en voldsom tørke, og tre personer døde. For mange er ikke det noe å skrive om. Men for den som vet at det ved forrige tørke døde tusenvis av mennesker, må man spørre seg; hvorfor døde så få denne gangen? I det ligger en fantastisk historie om hvordan et land har greid å forberede seg, slik at nesten ingen liv gikk tapt.

Troen

En viktig del av Kristiansens liv var hans kristne tro, noe han skrev flere bøker om.

En av dem er Da Gud skiftet mening – Femti år som forandret kirken, utgitt i 2021, og som han skrev sammen med prest og teolog Trond Bakkevig.

– Han var en god venn. Han var et fromt menneske, og hadde en gammel kjærlighet til bedehuset. Han var veldig opptatt av hvordan vi fremtrådte som kirke, og han skrev også en bok om Jesus i sin tid. Dette var en veldig viktig del av hans identitet, sier Bakkevig.

Tro var også en av fellesnevnerne med Kristiansens nære venn, fredsprisvinner og erkebiskop Desmond Tutu.

– Glad for at han fikk så mange gode ord

Mange kollegaer i NRK sørger nå over tapet av Kristiansen. Blant dem er mangeårig kollega Ingvild Bryn.

– Jeg er glad for at Tomm fikk så mange gode ord og applaus for det han gjorde mens han levde. Overalt hvor han opptrådte med sine bøker og foredrag møtte han fulle hus. Han sto på til siste slutt, sier hun.

Kristiansen mottok flere gjeve priser gjennom karrieren. I 1995 mottok han Den store journalistprisen, og i 2020 fikk han Kringkastingssjefens språkpris.