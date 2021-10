– Denne sangen kom til oss i løpet av et par timer. Vi skjønte at det kom til å bli en banger, sier frontvokalist Damiano David i en pressekonferanse der NRK var til stede.

Rockebandet fra Roma, som består av Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi og Ethan Torchio, avslørte at ny musikk var på vei forrige uke i en Instagrampost.

Den nye singelen heter passende nok «MAMMAMIA».

Ifølge David handler låta om kritikken de fikk i kjøvannet av Eurovision-seieren. Og om italienske stereotypier.

For en uke siden slapp Måneskin nyheten på sin Instagramprofil. Foto: Skjermdump fra Maneskinofficial.

– Det skjer ofte. Man gjør ting man føler er bra, men så forstår ikke folk. De dømmer. Jeg ville gjøre narr av det i sangen.

I refrenget derimot, har de valgt en annen vinkling.

– Refrenget handler mer om det seksuelle. Man kan ha spesielle preferanser som andre synes er rart, men som egentlig er harmløst, forklarer vokalisten.

–Den handler egentlig om at folk har ulikt syn på ting.

Rockens comeback

NRKs spørsmål om de frykter de ikke vil bli tatt seriøst av andre kredible rockeband på grunn av Eurovision, ble ikke besvart.

Musikkanmelder i NRK, Espen Borge, har hørt en liten snutt av den ferske låten. Han er ikke skuffet.

– Jeg synes de er flinke til å ha sin egen stil. De forsøker å ta rocken tilbake. Ikke bare den typiske rocken, men indierock med litt edge.

Likevel tror han ikke Måneskin er bandet som blir ansvarlige for en ny storhetstid for rock and roll.

– Musikalsk er de ikke så utrolig gode.

Så Måneskin vil ikke være bandet som sørger for rockens comeback?

– Jeg håper svaret er ja. Men jeg frykter svaret er nei, sier Borge.

Bassist Victoria De Angelis (som er halvt dansk) derimot, tror de har plantet en rockespire hos fansen.

– Dette gir håp til andre rockeband som blir avvist av plateselskaper på grunn av musikken deres.

Vokalist Damiano David (øverst), Bassist Victoria De Angelis (til venstre), gitarist Thomas Raggi og trommeslager Ethan Torchio. Foto: Hanna Hjelmeland

– Mange av våre fans forteller oss at de har kjøpt insturmenter og startet egne band, sier De Angelis.

Hun tror deres suksess skyldes én spesiell grunn:

– Vi er oss selv. Vi har ingen hemmeligheter. Det er nok grunnen.

Tror TikTok skal ha mye av æren

Det mener Borge er for tynt. Han mener det sosiale mediumet TikTok skal ha mye av æren for bandets popularitet.

– Frontfiguren (David) har blitt et tenåringsidol, og tenåringene er på TikTok. Får du låta di til å trende på TikTok, får du ganske lang levetid.

Men medaljen har en bakside. Det tror i hvert fall Borge.

– Når låta di blir en trend på TikTok, ser du låta om igjen i flere måneder. Det er kult en stund. Holder du på for lenge, blir det litt som å fortelle en vits om igjen.

Omfavnet av det skeive miljøet

Rockerne har blitt kritisert på blant annet Tumblr og Reddit for «Queerbaiting», en form for markedsføring der en person hinter om å være homofil, lesbisk, bifil eller trans, uten å være det.

Billie Eilish er en annen stor artist som har blitt beskyldt for å ha en slik taktikk.

KYSSET PÅ SCENEN: David og Raggi kysset på scenen etter en konsert i Polen. Budskapet var at alle skal ha rett til å kysse uten frykt. Foto: SKJERMDUMP FRA MANESKINOFFICIAL /INSTAGRAM

Selv forteller de at de får mye og god respons fra det skeive miljøet.

- Mange forteller oss at vi har hjulpet dem med å fortelle venner og familie om deres legning og med kle seg slik de selv ønsker, sier David.

Det neste på Måneskins sjekkliste er turné rundt i Europa, blant annet på Tons of Rock i Oslo neste år.