Musikkgleden kan bli borte i år også.

Mange forbinder sommeren med stor musikkglede og et yrende folkeliv. I år er det fortsatt knyttet spenning til om festivalene blir arrangert eller ei.

Over Oslo og Stavernfetsivalen er allerede avlyst. Årsaken er at de ikke kommer til å klare å leve opp til festivalforventningene folk har med restriksjonene som gjelder.

Jøran Kristiansen er kommunikasjonsansvarlig for Stavernfestivalen.

– Man merker fort hvis det er litt glissent, og litt dårlig stemning på en festival, det vil legge en demper på helhetsopplevelsen. Vi er derfor veldig opptatt av at dersom vi skal arrangere Stavernfetsivalen, så skal det være en skikkelig festival som folk kan kjenne seg igjen i år etter år.

Produktet må være godt nok slik at publikum kjenner igjen sin fetsival. Gøran Kristiansen, kommunikasjonsansvarlig for Stavernfestivalen.

Stavernfetsivalen i 2019. I år er den avlyst. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Mye av poenget blir borte

Palmesus Øyafestivalen, Vinjerock og Bergensfest er blant festivalene som også vurderer om det blir en plan b eller c, eller en avlysning som i fjor.

Tone Østerdal er daglig leder i Norske Konsertarragngerer. Hun kjenner seg igjen i forklaringen til Stavernfestivalen.

Regjeringens retningslinjer for utendørsarrangement i sommer, legger opp til at det kan være lov med opptil 2000 i publikummere, og etter hvert hele 5000 på en festival, men med så mange folk må man dele publikum inn i mindre kohorter.

– Når den frie flyten ikke blir mulig, så er det så mye infrastruktur som skal til, noe som vil prege stemningen på festivalen.

Østerdal sier at det vil ødelegge festivalfølelsen og mye av poenget blir borte. Og mener at man på en festival skal kunne bevege seg fritt mellom ulike scener.

Hun får inntrykk av at mange festivaler nå frykter at en festival med strenge restriksjoner vil påvirke publikumsopplevelsen negativt. Mange arrangører tror at publikum ikke kommer til å ha det like gøy som man er vant til på festival. Man er redd for at hele merkevaren «festival» står i fare.

Blir ikke det samme med få folk

Men ikke alle har gitt opp håpet enda. Nå hentes tenkeboksen frem før en endelig beslutning blir tatt.

– Vi er opptatt av å levere et produkt der det samles mange mennesker, og folket har det gøy, sier Geir Helge Espedalen, daglig leder for Dyrsku'n.

Seljord trekker normalt til seg rundt 200 tusen festivalgjengere i løpet av en sesong. Takket være landbruksmessen Dyrsku'n, og musikkfestivalene; Countryfestivalen og Seljordfestivalen.

Dersom alt går som planlagt i Seljord i Telemark, så skal Vassendgutane være med å skape god stemning under Countryfestivalen i slutten av juli. De har fortsatt et håp om at festivalen kan gjennomføres.

Men Espedalen understreker at festivalene i Seljord ikke blir det samme med lite folk.

– Seljord er en skikkelig festivalbygd, sier Geir Helge Espedalen som er daglig leder for Dyrsku'n – plassen der både countryfestivalen, Seljordfestivalen og Dyrsku'n blir arrangert.

Vassendgutane får kanskje spille på festival i sommer. Foto: Marte Vike Arnesen / VG

I fjor ble alt avlyst. Dyrsku'n ble avlyst for første gang siden 1866.

Hadde håpet på en tydeligere tidslinje

Ringvirkningene etter Dyrsku'n er enorme, ikke bare i Seljord, men langt utenfor Seljord sine grenser.

Espedalen hadde håpet på en tydeligere tidslinje fra regjeringen over når de ulike trinnene i gjenåpningsplanen gjelder fra.

Men han har forståelse for at det er vanskelig å spå utviklingen.

– Koronaen skaper ikke god stemning, den skaper dårlig stemning, sier kulturminister Abid Raja. Men mener han gjør alt han kan for å lage så forutsigbare løsninger som mulig – i en uforutsigbar pandemi, sier Abid Raja.

Kulturminister Abid Raja.

Kulturminister Abid Raja sier han gjør alt han kan for å lage så forutsigbare løsninger som mulig. Men understreker at det er en uforutsigbar pandemi.

– Jeg skjønner at den denne type arrangementer ikke vil kunne gå som normalt, og det er konsekvensen av pandemien, men jeg håper likevel at flest mulig gjennomfører de arrangementene som er mulig å gjennomføre.

– Det vil arrangeres mange små og noen mellomstore arrangementer rundt om i Norge. Vi skal stille opp med penger til det.