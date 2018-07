Mamma Mia-filmen gir «Money, Money, Money»

– Dette er helt fenomenale tall, spesielt med tanke på sommerværet. At over dobbelt så mange ser oppfølgeren enn originalfilmen i åpningshelgen er nesten utrolig. Og nesten like mange nordmenn som svensker så filmen den første helgen.

PR-sjef i United International Pictures, Bård Eion Flaen, er ekstatisk over ABBA- og Mamma Mia-feberen som herjer over Norge.

140.290 nordmenn valgte å trekke inn i kinosalen tross finværet ute, og så den nye Mamma Mia-filmen i helgen.

Det gjør filmen til den tredje mest innbringende filmen gjennom tidene i en åpningshelg her til lands – kun slått av James Bond-filmen «Spectre» og «Star Wars – The Force Awakens.»

SUKSESSDUO: Skuespiller Amanda Seyfried sa om Benny Andersson (t.v.) og Björn Ulvaeus (t.h.) at det er fascinerende hvordan alt de tar i blir til gull. Skal man dømme ut fra de foreløpige kinotallene i Norge, vil den nye Mamma Mia-filmen føye seg inn i suksessrekken. Foto: Svein Ommundsen / NRK

– Mer enn vi kunne håpe på

Åpningstallene for den første Mamma Mia-filmen var under halvparten, men filmen rullet til gjengjeld på kinolerretet i flere måneder – og til slutt hadde over en million nordmenn sett filmen på kino.

PR-sjef Floen syns det er vanskelig å spå hva de endelige tallene for den nye filmen vil lande på.

– Det er helt ekstraordinært hvordan den forrige filmen utviklet seg og hvordan suksessen varte. Men dette er en fantastisk start og mer enn vi kunne håpe på. Og jeg tror ikke de blandede kritikkene har så mye å si, dette er en film som veldig mange har gledet seg til å se.

NRKs filmanmelder var av de mer positive og ga filmen terningkast 4.

Verdensstjernene spente på mottakelsen

NRK var i Stockholm og snakket med både Benny og Björn fra ABBA, skuespillerne, regissøren og produsenten, i forbindelse med verdenspremieren.

De var alle spente på mottagelsen, siden den vanskelige andrefilmen ofte kan gjøre det dårligere enn originalen.

– Det er svært krevende med oppfølgere. Men jeg mener vi har laget en veldig underholdende film, sa skuespiller Christine Baranski.

– Filmen er bra, den låter veldig bra og skuespillerne er begavede, sa Benny Andersson.

PRODUSENT: Judy Craymer kan sies å være moren til hele Mamma Mia-universet, og var den som tok initiativ til å lage musikal av ABBAs sanger. Hun mener det var et sjansespill å lage oppfølgerfilmen. Foto: Universal

Filmprodusenten: – Et sjansespill med en oppfølger

Og selv om de foreløpige besøkstallene gir klingende «Money Money Money» for filmselskapet bedyret produsenten til NRK at penger ikke er årsaken til at man lagde filmen.

– Som produsent er det å produsere en film alltid et sjansespill, du tjener bare penger hvis alt klaffer. Og det er veldig mye jobb som ligger bak for å få det til å fungere. Jeg tror det var lidenskapen for dette som utløste filmen, ikke et ønske om å tjene penger, sier Judy Craymer.

SPENT: Regissør og manusforfatter Ol Parker var svært spent på hvordan filmen hans ville bli mottatt, da NRK møtte ham. Både i Norge og Sverige er iallfall filmen så langt en suksesshistorie. Foto: Universal

Regissør Ol Parker ga uttrykk for at han var redd for han ville skuffe fansen.

– Selvfølgelig er jeg redd for det. De elsket den første filmen, og du ønsker at folk skal komme og se den andre.

Foreløpig ser det ut som om det var liten grunn til bekymring – og det rullende suksesstoget ABBA fortsetter.

