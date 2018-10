Maja Lunde: – Kan være ganske fint om noen gråter av boken min

– Det er veldig mange autografjegere her, og de kaster seg over deg, hver gang de ser deg, ler Maja Lunde mens hun vinker farvel til to tyskere.

Bokmessa i Frankfurt er verdens største, og i år er Maja Lunde, kjent som forfatteren av bestselgeren «Bienes historie», på plass for å selge sin nyeste bok – en julebok som heter «Snøsøsteren». Boken har fått terningkast seks i VG.

– Ifølge agenten min er det en ekstremt stor entuisasme der ute. Det gråtes over en lav sko i forlagshus nedover i Europa, forteller Lunde og trekker fram et minne fra hun var liten:

– Et av mine sterkeste barndomsminner er da faren min leste «Brødrene Løvehjerte» for meg og begynte å gråte på slutten. Og det kan vel hende at noen kanskje vil ha den samme opplevelsen. Men jeg tror samtidig det kan være ganske fint.

Redd det ikke skal bli jul

– I julen er vi alle barn, så jeg har skrevet den like mye for meg selv som for barna mine, sier Lunde.

Boken «Snøsøsteren» er illustrert av Lisa Aisato.

Handlingen i «Snøsøsteren» starter rett før julaften, som også er dagen Julian har bursdag. Vanligvis er det årets beste dag. Men noe er annerledes dette året. Julian og familien bærer på en stor sorg etter at storesøsteren Juni døde, og Julian tenker at jula rett og slett er avlyst.

– Men så møter han en livsglad juleelsker som er en slags blanding av Anne fra Bjørkly og Pippi Langstrømpe og øyner håp om en god jul likevel, forteller Lunde.

Store planer

NRK er allerede i gang med å lage radioteater av «Snøsøsteren» som skal sendes på slutten av året. Boken er forhåndssolgt til åtte land allerede. Og filmselskapene har forlengst begynt å banke på døra.

– Det er flere som snuser på film- og tv-rettigheter, men jeg har ikke solgt dem ennå, røper Lunde.

God stemning: Forlegger Erling Kagge og kulturminister Trine Skei Grande var også tilstede på bokmessen i Frankfurt. Foto: Agnes Moxnes / NRK

Men på tross av den store interessen, sier forlegger Erling Kagge at det er mye som må klaffe for at Lunde skal få nok en internasjonal bestselger. Det er derfor de er på plass i Frankfurt.

Les også:

Livet etter suksessen

Maja Lunde gjorde braksuksess med «Bienes historie» (2015), som nå er solgt for utgivelse på 33 språk, med et samlet opplag på én million bøker.

– Når jeg er ute og reiser, så føles det ganske ellevilt. Samtidig, når jeg drar hjem, så er jeg veldig opptatt av at livet mitt skal være som det alltid har vært.