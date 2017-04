Skuespilleren har sikret seg rettighetene sammen med kollega Lawrence Grey, melder bransjenettstedet Deadline.

Ifølge det samme nettstedet skal Nesbø være med på å skrive manuset.

Tobey Maguire er for mange mest kjent som Peter Parker i «Spiderman» og for sine roller i «The Great Gatsby» og «Siderhusreglene». «Blod på snø» blir den første filmen den 41 år gamle skuespilleren har regi på.

Tobey Maguire gjorde stor suksess som Peter Parker og hans alter ego, «Spiderman». Her sammen med Kirsten Dunst, som spilte kjæresten hans i filmene. Foto: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Leiemorder i Oslo

«Blod på snø» handler om den unge leiemorderen Olav Johansen, som handler på oppdrag fra den ene av Oslos to store prostitusjons- og heroinbaroner.

Olav er både en langhåret og skjeggete mann, som ikke sliter med å likvidere folk. Han er også en følsom og vár fyr, med vaklende selvtillit som forelsker seg i den halte og døvstumme jenta han redder ut av prostitusjonen.

«Blod på snø» er langt fra å være Jo Nesbøs beste bok, skrev NRKs litteraturanmelder Leif Ekle da boka kom ut for ganske nøyaktig to år siden.

Se intervju med Jo Nesbø da boka ble lansert:

Jo Nesbø skriver om hovedpersonen Olav Johansen under alter-egoet Tom Johansen i «Blod på snø». Se Dagsrevyens reportasje. Du trenger javascript for å se video. Jo Nesbø skriver om hovedpersonen Olav Johansen under alter-egoet Tom Johansen i «Blod på snø». Se Dagsrevyens reportasje.

Omstridt innspilling

Nyheten om «Blod på snø» kommer mens innspillingen av Nesbøs «Snømannen» nærmer seg slutten. De norske opptakene til filmen ble gjort mellom januar og april 2016 i Oslo, Bergen og Rjukan-området. TIl våren kommer filmproduksjonen tilbake til Norge for å gjøre restopptak.

Og her har det vært mye bråk: NRK jobbet i lengre tid med forskjellige saker om arbeidsforholdene til de ansatte på produksjonen. Norske ansatte jobbet til de stupte, fortalte at de ble kjeftet ut og at de følte seg kneblet.

– Jeg gråt for ingenting, fortalte en filmarbeider NRK snakket med.

Les også: Filmbransjens problemer med loven

NRK har prøvd å komme i kontakt med Nesbø selv og managementet hans, uten å lykkes.