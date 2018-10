– Midlertidige løsninger, sukker skuespiller Mads Ousdal.

Han ser opp på en presenning som ligger spent like oppunder taket på Nationaltheatret. Motivet på presenningen er en kopi av takmaleriet under hvis støv og småbiter den er satt opp for å fange.

Utenpå det vakre takmaleriet er det nå lagt en presenning med samme motiv for å hindre at det faller biter ned. Foto: Anders Fehn / NRK

Ousdal er for tiden å se i tittelrollen i Ibsen-stykket «Byggmester Solness» på hovedscenen. I stykket frykter Ousdals karakter slutten av livet. I det virkelige liv frykter Ousdal slutten på Nationaltheatret.

– Teateret detter sammen.

Og han er sterkt kritisk til at byggearbeidene ikke skal starte før i 2022. Før det er det fire år med forprosjekter.

Boksene på toppen av teateret inneholder statuer. Men de er pakket inn fordi man er redd for at de skal falle ned. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Vokst opp her

Mads Ousdal er nærmest vokst opp på teateret med pappa Sverre Anker Ousdal og nå spiller han selv ved teateret i Ibsens stykke «Byggmester Solness ».

– Byggmester Solness hadde vel brent ned hele stedet, og bygget nytt, sier skuespilleren.

Han sier at det er trygt for publikum nå med de sikkerhetstiltakene teateret har gjort. Når det nå skal ta så lang tid før arbeidene starter, kan tilstanden bli kraftig forverret.

– Skulle vi vært helt HMS-sikre, burde vi gått med gule hjelmer. Nå er ikke «Byggmester Solness» det verste stykket å bruke gule hjelmer i, men i Hakkebakkeskogen hadde det kanskje blitt litt rart.

– Det vi er redde for er at teateret må stenge, sier Mads Ousdal.

Nationaltheatret er pakket inn. Flere av ornamentene synes ikke lenger. Det er nødløsninger. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Krigstilstand og kunstprosjekt

Han viser oss rundt i teateret. Og peker på at utvendig ser teateret snart ut som en blanding av krigstilstand og et kunstprosjekt. Statuer på taket er gjemt i grå trebokser, fasaden er pakket inn og nett som skal hindre at det faller ting på publikum er festet til veggen.

– Dette er brannslukking, sier han.

Og legger til at det er trist at det har gått så langt.

– Prosjektet er blitt skjøvet på og skjøvet på, sukker han.

Nå har han fått høre at skuespillerne skal flytte ut av teateret i 2022. Så lang tid skal det gå før man virkelig skal starte å bygge og rehabilitere. I nesten tjue år har det vært ropt varsko om forfallet.

Kulturminister Trine Skei Grande skjønner godt at folk er frustrerte.

– Det er et ekstremt krevende prosjekt og et veldig vanskelig hus å ta vare på, sier hun.

Og legger til at hun har hatt fullt trøkk på dette siden hun tiltrådte, men at det må ligge skikkelige utredninger i bunn før arbeidet kan starte. Det tar flere år.

– Dette arbeidet skulle ha startet for lenge siden, sier hun.

Mads Ousdal fortsetter å vise oss rundt. Peker på sprekker i gulvene.

– Teateret er i ferd med å løse seg opp, konkluderer han.