Madonna blir skoten i kontroversiell video

«God Control» er ein av låtane på albumet «Madama X», som nyleg kom ut. Videoen, som er regissert av svenske Jonas Åkerlund, startar med ei åtvaring om sterkt innhald. Og bodskapen hennar er klar: «Vi må vakne».

Madonna meiner problema rundt dei liberale våpenlovene, blir underkommunisert i USA i dag. Ho meiner det ikkje er nok å endre lovene, men at det også er heilt naudsynt å endre heile våpenkulturen i landet.

Massakren i Orlando

Madonna kastar seg inn i debatten om dei amerikanske våpenlovene i den siste videoen sin. Foto: Eduardo Munoz / Reuters

Etter åtvaringa om sterke scener ser vi fleire dansande menneske i ein nattklubb, inkludert Madonna, blir meia ned av ein mann med automatvåpen. Inspirasjonen er tydeleg frå massakren på nattklubben Pulse i Orlando i 2016 , der 49 menneske vart drepne og ytterlegare 53 vart såra.

Til dei som synest innhaldet i videoen er for sterkt, har Madonna dette svaret, ifølgje CNN :

– Det er dette som skjer når menneske blir skotne. Våpen drep. Ei kule går gjennom kroppen din, kastar deg i bakken og du blør i hel. Dette er realiteten, seier den sosialt engasjerte superstjerna.

«Everybody knows the damn truth/Our nationn lied/We've lost respect/When we wake up/What can we do?», heiter det blant anna i teksten. Seksbarnsmora Madonna seier ho kjenner ansvar for borna i verda.

49 menneske vart drepne i massakren på nattklubben Pulse i Orlando i Florida i 2016. Foto: Jim Young / Reuters

– Ingen er trygg

– Det skremmer meg enormt at alle stader der folk samlast, alle stader der menneske ber, og alle skular er mål for slike angrep. Ingen er trygg. Vi veit at det går verst ut over borna. Det inspirerer meg til å bruke kunsten min til å arbeide for ei endring, seier den snart 61 år gamle verdsstjerna.

I videoen viser ho til at over 35.000 menneske blir drepne i skyting kvart år i USA, medan over 100. 000 blir såra. Medan denne teksten går over skjermen, syng Madonna «Wake up» (vakn opp) i bakgrunnen.

Videoen sluttar med ei oppmoding om å støtte dei organisasjonane som arbeider for strengare våpenlover.