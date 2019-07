Macklemore på Palmesus-scenen i kveld: – Jeg forventer ikke at publikum vil høre på meg

– På festivaler vil det være mer bråk. Jeg snakker ikke like mye under konsertene på festivaler som jeg gjør ellers. Men det er en del av jobben, sier den amerikanske rapperen Macklemore.

Dagbladet har de siste ukene omtalt at både tidligere Led Zeppelin-vokalist Robert Plant og australske Kirin J. Callinan har sett seg nødt til å be det norske publikummet om «å holde kjeft». Callinan valgte også å gå av scenen på grunn av bråket.

Unni Wilhelmsen skriver i et Facebook-innlegg at Norge er beryktet for å ha et litt for snakkesalig publikum.

– Festivalene er verst

Artist Unni Wilhelmsen mener festivalpublikummet er aller verst når det kommer til støy under konsertene. Foto: Gitte Johannessen / NTB scanpix

– Jeg setter strek når din frihet til å snakke og bråke under konserten, ødelegger for de andre som er stille og er der for å få med seg hva som skjer på scenen, sier artist Unni Wilhelmsen til NRK.

Hun sier at det har vært et problem med bråk fra publikum i alle 25 år hun har stått på scenen, men at det spesielt er på festivalene det er verst.

– Det er helt greit at man ikke liker meg som artist på en festivalscene, men ikke ødelegg for alle de andre som faktisk er der for å høre på meg spille.

– Støynivå og alkohol går hånd i hånd

Macklemore, eller Ben Haggerty som er hans egentlig navn, mener det handler om hvilke forventninger man som artist har til konserten.

– Om jeg går ut på scenen og forventer at alle skal høre på meg hele tiden, også gjør de ikke det, vil jeg bli frustrert.

Han tror støynivået og mengden alkohol publikum har fått i seg går hånd i hånd, og mener man må ta festivalpublikummet for det de er.

– Jeg skal gå ut der, spille mine hitsanger og ha det gøy. Jeg forventer ikke at publikum vil høre på meg snakke.