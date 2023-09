1/12 Stjerne Foto: HBO/Eddy Chen Skodespelaren Angus Cloud gjekk bort, berre 25 år gammal. Han var best kjend for å spele ein sentral karakter i ein kjent serie. Kva? «Riverdale» «Euphoria» «Sex Education» «The White Lotus»

2/12 Skandale Foto: Reuters Den populære artisten Lizzo har vore i hardt vêr. Kvifor? Ho vert skulda for å kopiere stilen til Beyoncé Hennar tidlegare dansarar har gått til søksmål - blant anna for seksuell trakassering Hennar tidlegare manager skuldar ho for rasisme Ho vert skulda for å vere kvinnefiendtleg

3/12 TV Foto: Craig Blankenhorn/Max «Sex og singelliv»-oppfølgjaren «And Just Like That» har hatt sesongfinale. Kva heiter den alkoholhaldige cocktailen som Carrie Bradshaw er kjend for å vera glad i? Cosmopolitan Moscow Mule Sex on the beach Espresso Martini

4/12 Tabbe Foto: Skjermdump/BBC Guy Goma, som opplevde å gå viralt på BBC tilbake i 2006, går no til søksmål mot kanalen. Kva skjedde den gongen? Han kom til sendinga med same antrekk som programleiaren Han gløymde notata sine og måtte improvisere sendinga Han var kraftig forsinka og kom til sendinga på klønete vis Han blei forveksla med ein namnebror og feilaktig intervjua på direktesendt TV

5/12 Spel Foto: Larian Studios Dataspelet «Baldur’s Gate 3» blei lansert, til svært gode meldingar. Kva er spelet basert på? Marvel-universet Ringenes Herre Dungeons & Dragons Warhammer

6/12 Internettkjendis Foto: Skjermdump fra @liltay på Instagram Ein sjokkbeskjed om fenomenet Lil Tay sette fyr på internett. Rykta blei seinare avkrefta, men kva var det som skjedde? Det blei meldt at Lil Tay var død Det blei meldt at ho hadde blitt nominert til ein Grammy Det blei meldt at Lil Tay hadde fått covid-19 Det blei meldt at ho skulle gi ut låt saman med Drake

7/12 Festivalsommar Foto: Kim Erlandsen Årets Øyafestival er forbi. Kvart år får ein norsk artist eller band æra av å avslutte heile festivalen med storslegen konsert. Kven var dette i år? Girl in Red Myra Sigrid Isah

8/12 Mote Foto: Patrick da Silva Sæther/NRK Oslo Runway, også kjent som den norske moteveka, gjekk av staben. Eitt norsk smykkemerke fekk spesielt mykje merksemd, og blei av fleire medium omtalt som eitt av dei store høgdepunkta i år. Kva heiter merket? Holzweiler FWSS Pearl Octopussy Livid

9/12 Litteratur Foto: Tale Hendnes / Litteraturhuset Den amerikanske forfattaren Joyce Carol Oates var i Oslo. Ein film basert på romanen hennar «Blond» kom ut i fjor. Kva for ein kjend person handlar den om? Prinsesse Diana Madonna Britney Spears Marilyn Monroe

10/12 Kunst Foto: Reuters Direktøren for The British Museum i London måtte gå av. Kvifor? Fordi over 2000 gjenstandar har blitt stolne frå museet over fleire år Fordi han hadde hatt ein ulovleg fest blant dyrebare museumsgjenstandar Fordi han har lekka hemmelege museumsplanar til pressen Fordi han i all hemmelegheit har gitt seg sjølv høgare lønn

11/12 Beef Foto: Reuters I haust skal YouTube-stjerna Logan Paul møte MMA-utøvaren Dillon Danis i bokseringen. Danis har nyleg provosert ved å involvere Nina Agdal, som er forlova med Paul. Kva skjedde? Han har utsett Agdal for «slut-shaming» på sosiale medium Han har hacka Agdal på Instagram Han har utsett Agdal for telefonterror Han har sendt Agdal hundrevis av kjærleikserklæringar for å psyke ut Logan Paul

12/12 Film Foto: Jan Kåre Ness / NTB Den norske filmbransjens gjævaste statuettar blei delt ut under den årlege Amandaprisen. Kva for ein film var det som vann flest prisar? «Ellos eatnu – La elva leve» «Syk Pike» «Krigsseileren» «Kampen om Narvik»