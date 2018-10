Livsteikn frå sakna kinesisk skodespelar

Fan Bingbing er blant dei best betalte kvinnelege skodespelarane i verda, og ein av dei største kjendisane i Kina. I juni blei det avslørt at ho skal ha triksa med skatten ved å ha hemmelege kontraktar om honorar som ho ikkje opplyste om til styresmaktene.

Samtidig forsvann Fan frå offentlegheita. Spekulasjonane gjekk om ho frivillig hadde gått under jorda, eller om ho var arrestert av kinesiske styresmakter.

No har styresmaktene kunngjort at dei vil pålegge Fan straffeskatt og bøter på over 100 millionar dollar, eller over 800 millionar norske kroner.

Samtidig kom den første oppdateringa på sosiale medium på fire månader frå Fan, skriv Hollywood Reporter:

– Eg har svikta landet som fostra meg, eg svikta samfunnet som stolte på meg, eg svikta fansen som likte meg.

Ulovlege kontraktar

I juni la ein TV-journalist fram dokument som viste korleis ein ikkje namngjeven kjendis hadde to kontraktar for å redusere skatten. Den eine kontrakten var offentleg og skattbar, medan den andre, som viste eit langt høgare honorar, var hemmeleg.

Kort tid etter blei det kjent at kjendisen det var snakk om var Fan Bingbing. Ho har nekta for at ho har gjort noko gale.

I tillegg til å ha spelt i fleire kinesiske filmar og TV-seriar, har Fan også spelt i vestlege filmar som i «X-Men: Days of Future Past» saman med Hugh Jackman og Peter Dinklage. Foto: EDGAR SU / Reuters

I tillegg til å spele i fleire kinesiske filmar, har Fan også hatt roller i «Iron Man»- og «X-Men»-filmseriane. I mai var ho i Cannes for å promotere spionfilmen «355» saman med blant andre Jessica Chastain og Penélope Cruz. Ho har også reklamert for fleire luksusmerke.

Kinesiske styresmakter seier at Fan kan sleppe vidare straffeforfølging om ho betaler bøtene og straffeskatten ho er pålagt. Noko ho seier at ho vil prøve å gjere.

– Eg aksepterer krava, og vil samle saman pengar til å betale det eg skuldar.

Trugar filmbransjen med bøter

Etterforskinga av Fan Bingbing har også gjort at den kinesiske filmindustrien har fått eit kritisk blikk på seg. Praksisen med doble kontraktar skal vere meir utbreidd enn det ein har trudd tidlegare.

Styresmaktene seier ifølgje det kinesiske nyheitsbyrået Xinhua at dei har avdekt fleire slike tilfelle. No gir dei film- og TV-bransjen fram til nyttår med å sjølve rydde opp i skattetriksinga.

– Film- og TV-selskap, og tilsette i desse, som innan 31. desember 2018 betalar det dei skuldar i skatt, blir ikkje straffa. Men dei som ikkje betaler, skal haldast ansvarlege og straffa, skriv styresmaktene i ei fråsegn.