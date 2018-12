Liv Ullmann hylles: morsom, flørtete og et eventyr

– Hun har jo vært en døråpner for norsk film. Hun var jo og er en stor, stor stjerne. Liv Ullmann er et begrep, som det er klart hun har hatt mye å si for norsk film i utlandet.

Dette sier skuespiller Øystein Røger. I dag fyller Liv Ullmann 80 år, og feires og hylles med en stor stas på Nationaltheatret.

Skuespiller-Norge er enstemmig om at Ullmann har satt Norge på kartet. Også statsminister Erna Solberg hadde tatt seg turen til bursdagsfeiringen og mener Ullmann gjorde en viktig jobb med å vise at det var mulig å nå ut i verden.

LITT MISUNNELSE: statsminister Erna Solberg tror det er mange som er misunnelige på den suksessen Liv Ullmann har hatt som skuespiller, manusforfatter og regissør. Foto: Kaja Marie Andreassen / NRK

– Fra kunstnerens verden, var hun en av de første store som viste at det var en verden utenfor, og at det var mulig å sette preg på den, sier Erna Solberg.

Solberg får støtte av skuespiller Ingar Helge Gimle som mener Liv Ullmann har gitt skuespiller-Norge noe å strekke seg etter.

– Vi må jo bare prøve å strekke oss vi andre og se på henne. Hun har betydd mye for mange generasjoner, og det gjør hun fortsatt.

Liv Ullmann har mange beundrere i salen på sin 80-årsdag. Programledere Thomas Numme og Harald Rønneberg er til og med litt forelsket i henne.

FORELSKA: både Harald Rønneberg og Thomas Numme må rødme litt når de snakker om og med Liv Ullmann. Foto: Kaja Marie Andreassen / NRK

– Jeg tror jeg snakker for oss begge når jeg sier at vi er forelska i Liv Ullmann. Jeg rødmer litt når jeg møter Liv, sier Thomas Numme.

Rønneberg og Numme beskriver Liv Ullmann som varm, klok og morsom. De føler seg til og med litt yngre når de er sammen med henne.

– Hun flørter jo fortsatt, og jeg blir så glad. Jeg lar meg lure hver gang, forteller Numme.

Og Liv Ullmann selv, er strålende fornøyd med feiringen.

For med hyllest fra blant andre statsministeren, regissør Margreth Olin og generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, så er det kanskje ikke så ille å bli eldre.

– Det er så gripende, nydelig og overraskende. Da er det ikke så farlig å bli 80 år, ler Liv Ullmann.