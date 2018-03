Hva slags ansvar har bloggere og influensene? Hvordan skal de håndtere rollen som forbilder? Hva slags kroppspress skaper de?

Etter Debatten på NRK torsdag har flere bloggere engasjert seg i tematikken.

Ulrikke Falck i debatten: – Kropp er ikke kropp

– Til slutt sitter vi alle og har lyst på Botox

– Dette er et stort og komplekst tema, og det er helt tydelig at vi må ha innstramninger. Dette angår jo veldig mange ungdommer i dag, sier forfatter og blogger Linnéa Myhre.

Selv mener hun det er gått sport i å vise frem halvnakne bilder uten kontekst.

Les også: Linnea sin historie berørte mange

IKKE FARLIG: – Kropp er ikke farlig, men man bør være forsiktig med å beskrive for mange detaljer, mener Linnéa Myhre. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Jeg synes det er for stort fokus på feil versus riktig type kropp. Jeg synes det er litt ko-ko når jenter legger ut halvnakne bilder av seg selv i et innlegg som handler om helt hverdagslige ting. Jeg er opptatt av å være sparsom med detaljer. Å skrive hvor mye man veier, eller hvor mye man spiser, legger til rette for at folk lettere kan sammenligne seg, sier Myhre.

Flere bloggere reklamerer for plastiske inngrep på bloggene sine og gir ut rabattkoder til trofaste lesere.

Leppefyllreklamer har blant annet fått Forbrukertilsynet til å reagere kraftig.

Nå mener Linnéa Myhre at slik reklame bør forbys.

LEPPEFORSTØRRING: Flere bloggere er blitt brukt av hudpleieklinikker for å reklamere for leppeforstørring med restylan. Forbrukertilsynet er skeptisk til denne type markedsføring. Foto: Colourbox

– Jeg har ikke noe imot at folk velger å gjøre inngrep eller endringer generelt, det får være opp til hver enkelt. Men å dele detaljerte erfaringer – eller enda verre rabattkoder til tusenvis av unge lesere – bør slås hardt ned på. Det vil sakte, men sikkert hviske ut linjene mellom hva som er naturlig og ikke. Til slutt sitter vi alle og har lyst på Botox, sier bloggeren.

Myhre skjønner ikke argumentene til de som sier «kan ikke folk bare få fikse på det de vil».

– At det derfor skal være fritt fram å dele den slags informasjon med barn ned i tiårsalderen – jeg fatter ikke at det er dit vi har kommet.

Les også:

Sophie Elise: «Jeg forstår begge sider»

Sophie Elise, som for tiden befinner seg i Paris, skriver på bloggen sin at hun er lei seg for at hun ikke fikk deltatt i Debatten.

SAVNER VERKTØY: Sophie Elise skriver på bloggen sin at hun savner konkrete verktøy for hvordan man bygger opp en trygghet i seg selv. Foto: NRK

« ... Jeg vet jeg kunne ha kommet med mye bra og et litt annet syn på mye av det. Jeg kan argumentere både for og imot plastisk kirurgi, jeg forstår begge sider og det virker det ikke som så mange gjør. Eller point being, veldig mange i debatten er ekstreme i sitt ståsted og jeg er så sikker på at det ikke hjelper,» skriver hun.

Sophie Elise skriver også at hun er kritisk til Kristin Gjelsvik, som under Debatten blant annet sa:

– Det har blitt så enkelt. Det er ikke lenger akseptabelt i vårt samfunn å se helt normal ut. Det tror jeg er et solid resultat av sosiale medier. Alt kan fikses på for å bli så lik denne her malen som mulig, sa Gjelsvik under Debatten.

«La oss si at du velger å ikke operere deg etter å ha sett Kristin Gjelsvik kjefte på TV. Hva skjer så? Hvordan går man videre og bygger opp en trygghet i seg selv, som i bunn og grunn var det hovedsakelige problemet? Jeg savner verktøyene, for det meste jeg får høre er problemer,» skriver Sophie Elise.

NRK har så langt ikke fått noen ytterligere kommentar fra Sophie Elise.

«Se så lite jeg har spist – se så tynn jeg er»

Under Debatten på torsdag problematiserte «Skam»-skuespiller Ulrikke Falck, som har én million følgere på Instagram, mangelen på konkrete retningslinjer og fokuset på å selge produkter.

– Er jeg stolt av kroppen, legger ikke jeg ut bilder for å få kommentarer om «så flott kropp». Det fokuset vil ikke jeg ha, sa Falch på torsdag.

Mener bloggere bør skjerpe seg Du trenger javascript for å se video.

Linnéa Myhre er også kritisk til det hun mener er blitt en skrytekultur i bloggeverdenen.

–Type «se så langt jeg har løpt, se så lite spiser jeg – så tynn er jeg», heller enn å inspirere. Det er en stor forskjell, særlig for den som leser. De som sitter i en posisjon til å påvirke må ta ansvar. Det er jo ingen bloggere som har lyst til å skade folk med vilje, sier Myhre.

– Er det ikke da bedre å bare kutte det helt ut?

– Nei, jeg synes ikke det skal være forbudt å snakke om kropp, mat eller trening. Ingen tar skade av å se at noen har på seg treningsklær eller lager mat. Problemet oppstår når noen nærmest legger ut en oppskrift på hvordan bli som dem. Når vi vet at det kan påvirke negativt, er det et hensyn jeg synes alle burde kunne ta, sier Myhre.