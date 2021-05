– Absurd å være 11 år og ta imot ett poeng fra voksne folk

Lørdag er det igjen duket for en den populære sangkonkurransen MGPjr.

Programmet dukket først opp i 2002 i en utgave som trolig skiller seg mest ut fra alle de andre sendingene: Det var første og siste gang det ble tildelt sisteplasser til barn.

– Jeg husker at det var stort og veldig stas å være med, men det er klart at det å komme sist – rett og slett tape hele greia – det forringer opplevelsen en smule, sier forfatter Linnéa Myhre til NRK. Hun var en av sangerne i jentetrioen Maibelin det året.

– Ingen hadde forberedt oss på at vi kunne komme på en sisteplass, og det er jo knallhardt, sier Myhre. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er jo noe unektelig absurd ved å være 11 år og stå der og ta imot ett poeng fra voksne folk. Du får ikke dritlyst å fortsette sangkarrieren etterpå.

Hun har også delt historien om sin deltakelse i MGPjr i podkasten «Gi meg alle detaljene».

– Jeg synes det var ganske flaut å se tilbake på i starten, men i dag bærer jeg deltakelsen og plasseringen med stolthet, og synes det er stas å være MGPjr-historiens eneste taper, sier Myhre.

– Uheldig

Konkurransen har vært gjennom flere endringer. I årets program vil tre MGPjr-deltakere bli sendt videre til en superfinale, hvor en vinner skal kåres. Slik var det også i fjor.

Men i 2002 fikk alle deltakerne utdelt poeng av både en fagjury og publikum. 12 poeng skulle deles ut til den beste. 1 poeng til den dårligste.

Nicolay Ramm og Christoffer Claussen i To små karer gikk til topps – jentetrioen fra Molde med låten «Det var en gang» gikk rett til bunns.

Christian Ingebrigtsen fikk æren av å dele ut de siste poengene (publikumsstemmene) i 2002. NRK

– Programmet var nytt og hadde blitt utviklet fort. I tillegg var programmet bundet av reglene for å delta i den nordiske konkurransen. Da NRK takket ja var modellen ut ifra Eurovision Song Contest, som fortsatt har første og sisteplass. Men man så at dette var uheldig, sier prosjektleder Eva Rutgerson Bie.

Mindre fokus på vinnerne

Hun har hatt ansvaret for sangkonkurransen siden 2008, men var på sidelinjen da de tre jentene havnet på sisteplass i 2002. Allerede året etter introduserte NRK superfinaler.

Etter hvert takket man også nei til å delta i internasjonale musikkonkurranser for barn med formater som kåret både vinnere og tapere.

– Vi tar lærdom av det som har skjedd før. Siden 2008 har vi ikke avsluttet finalen med vinnerlåten, men med en felleslåt. Alle deltakerne skal eie sendingen. Det viktigste for oss er fellesskapet. Barna skal få bli trygge på seg selv og ha det gøy, sier Rutgerson Bie.

Linnéa Myhre – MGPjr-historiens første og siste taper – støtter retningen sangkonkurransen har tatt etter ilddåpen for 19 år siden.

– Jeg tenker at det er litt mer riktig fokus nå. Ikke at vi skal verne barn mot den virkelige verden og det å møte nederlag, men jeg har alltid oppfattet at MGPjr først og fremst handler om å spre sang- og musikkglede, og skal være gøy for alle som deltar. Da er det ikke livsviktig å kåre en taper, sier Linnéa Myhre.