Libris blir Norli

#KuToo-opprop mot høye hæler

En gruppe japanske kvinner leverte i dag et opprop mot høye hæler til myndighetene, skriver The Guardian. Skuespilleren og frilansskribenten Yumi Ishikawa leder an i #KuToo-bevegelsen. De ønsker en lov som skal nekte arbeidsgivere å tvinge kvinner til å gå med høye hæler på jobben. KuToo er et ordspill utledet av de japanske ordene for sko (kutsu), og for smerte (kutsuu). Flyselskapet Norwegian har tidligere i år fått kritikk for å forlange legeerklæring fra flyvertinner som vil bruke lave hæler.