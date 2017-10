Lettere for unge menn å gråte

Kjøs er ikke en av bidragsyterne i boken, men synes det er en god ide å fokusere på menns følelsesregister. Han innrømmer at mange menn har opplevd det som tabubelagt å gråte. Menn har følt at de skal være stødige og stabile.

– Hva med nye generasjoner?

– Jeg tror det er lettere for yngre menn å vise følelser i dag. Mannsrollen er i endring og unge menn har mer å gå på enn før, forteller han. Det er ikke det samme fokuset på machoverdier lenger, sier Peder Kjøs.

– Overlatt følelser til kvinnene

Fabian Stang står og ser utover Akerselva. Han deklamerer på husk linjene fra Arnulf Øverlands dikt «Du må ikke sove».

«Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.»

Han ser opp fra boken han har bidratt til som rommer bidrag fra 71 kjente voksne menn. I «Ord som får voksne menn til å gråte» forteller menn kjent fra kulturlivet, politikken og samfunnslivet om hva som rører dem til tårer.

Fabian Stang mener vi har overlatt det å vise følelser altfor mye til kvinner. Nå bidrar han i en ny bok med det som får ham til å gråte. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Vi har jo overlatt dette med følelser til kvinnene, smiler Fabian Stang.

– Det er urettferdighet i verden som får meg til å gråte, sier han.

Om å være tro

Christian Ringnes har valgt seg et dikt av André Bjerke, «Du skal være tro.»

– Vi menn blir jo ofte spurt om hvor høyt vi har klatret eller hvor langt vi har løpt. Det var morsomt å bli spurt om hva som gjør meg rørt, for det appellerte til de mykere sidene av meg.

Ofte blir vi menn spurt om hvor langt vi har løpt eller hvor høyt vi har klatret, sier investor Christian Ringnes. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Det er ordene om å være tro mot seg selv som virker sterkt på ham:

«Var du tro når din feighet forkledde seg og kalte seg samvittighet? Nei. Men når det som rørte ved deg gav tone. Når din egen puls gav rytme til handling. Når du var ett med det som sitret i deg, da var du tro!»

Deler av det private

Det er NRK programleder Ole Torp som har invitert menn til å dele det som gjør dem rørt.

– Jeg tror det som forundret meg mest var hvor villig voksne menn var til å dele følelser av veldig personlig karakter, sier Ole Torp.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch valgte diktet «Hentet» av Johann Grip. Dette var et dikt han ga til sin kone da hun fikk beskjed om at hun hadde kreft. I undertittelen stod det «Vi har ikke plass til avstand mellom oss.» Dette diktet leste han for henne flere ganger før hun døde.