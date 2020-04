Lesetips KUN for de unge

Netflix får innholdsfilter for barn

Ved hjelp av pinkode kan foreldre forhindre at barn bruker profiler . Det er også mulig å bruke filter på barneprofilene for å blokkere serier som ikke egner seg for barnets alder. Det blir også mulig å kontrollere hva barnet har sett på og å gjøre enkelte filmer og serier utilgjengelige. (NTB)