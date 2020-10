USA er ikke til å kjenne igjen: Opptøyer i gatene, politidrap, rekordsalg av ammunisjon og familier som splittes på grunn av politiske uenigheter. Hvor ble det av den amerikanske drømmen og utopien om en smeltedigel?

Noen av dem som kjenner USA best anbefaler hver sin bok som gir deg innsikt i de store spenningene i dagens Amerika.

Leser du bare ett kapittel i én av disse bøkene, kommer du et garantert et nivå høyere opp i forståelsen av stormakten i vest.

De fleste bøkene finnes kun på engelsk, men kan enkelt lastes ned på nettbrett eller som lydbok.

Satirisk fra venstresida

Thomas Seltzer er norskamerikaner, født i Superior, Wisconsin. Favorittstat: California Foto: NRK

Thomas Seltzer, skaper av serien «UXA» på NRK TV

Thomas Seltzer, skaper av serien «UXA» på NRK TV Anbefaler: Chapo Trap House: «The Chapo Guide to Revolution: A Manifesto Against Logic, Facts, and Reason» (2018)

– Du er ikke EKTE USA-ekspert før du har lest denne boka.

– Chapo Traphouse er den såkalte «dirtbag left» sitt fyrtårn av en podkast, og i dette manifestet oppsummeres amerikansk politikk og historie med bitende sarkasme og rå kjærlighet.

Slavetiden er nøkkelen

Siri Hustvedt har skrevet både skjønnlitteratur og sakprosabøker. Hun er født i Minnesota, er oppvokst der og i Norge, og bor i dag i New York. Foto: Scanpix

Siri Hustvedt, norskamerikansk forfatter

Siri Hustvedt, norskamerikansk forfatter Anbefaler: James Baldwin: «Notes of a Native Son» (1955)

– Ingen kan forstå amerikansk politikk uten å forstå slaveriets groteske historie i USA.

– Baldwins skarpsynte, utforskende og glimrende essays åpner en dør til historien om et svart/hvitt land, og den pågående fortellingen om et hvitt America som vil gå i oppløsning med mindre den konfronterer fortidens forbrytelser.

Personlig om fattigdom

Sofie Høgestøl har studert rettsvitenskap ved Georgetown University i Washington D.C. Hun er Nobel-komiteens yngste medlem. Foto: Scribner/NRK

Sofie A.E. Høgestøl, Førsteamanuensis i rettsvitenskap ved UiO

Sofie A.E. Høgestøl, Førsteamanuensis i rettsvitenskap ved UiO Anbefaler: Sarah Smarsh: «Heartland: A Memoir of Working Hard and Being Broke in the Richest Country on Earth» (2018)

– Boken er et personlig portrett av Smarsh sin oppvekst i Kansas på 1980- og 90-tallet og hvordan hun opplever at strukturell fattigdom har preget hennes familie. Smarsh kombinerer en dypt personlig fortelling om sin egen turbulente familiehistorie, med en skarp samfunnsanalyse av politikken hun mener har bidratt til at arbeiderklassen i USA er working poor.

– «Heartland» gir et unikt innblikk i fattigdom og økte forskjeller i USA, fra en del av 'hjertelandet' man ikke leser så mye om i norske medier.

– Smarsh skriver også utrolig godt. En personlig historie som gjør inntrykk.

Den utbrente ungdommen

Tove Bjørgaas har hatt flere opphold som korrespondent i USA. Hun lager podkasten Krig og fred i USA. Favorittstat: Texas Foto: HMF Books/NRK

Tove Bjørgaas, utenriksjournalist i NRK.

Tove Bjørgaas, utenriksjournalist i NRK. Anbefaler: Anne Helen Petersen «Can’t Even: How millennials became the burnout generation» (2020)

– Boka handler om hvordan USAs unge går en tøff framtid i møte som blir enda tøffere av pandemien.

– Petersen var kulturredaktør i Buzzfeed og skrev et essay der om utbrente unge som ble en voldsom hit i 2019. Hvordan skal det gå med denne generasjonen i det amerikanske utdanningssystemet, og ikke minst i arbeidslivet?

Mange norske unge jevnaldrende vil kjenne seg litt igjen. Men mye er også tøffere i USA.

Et polarisert rike

Lisa Copper er født og oppvokst i New York, men har bodd mange år i Norge. Favorittstat: Washington DC. Foto: Scanpix/Profile Books

Lisa Cooper, leder for Democrats Abroad i Norge

Lisa Cooper, leder for Democrats Abroad i Norge Anbefaler: Ezra Klein: «Why we're Polarized» (2020)

– Ezra Klein er grunnlegger av VOX og har den populære podkasten «The Ezra Klein show».

– Hans bok gir leseren en bedre forståelse for den nåværende situasjonen i USA. Den gir også et historisk perspektiv på hvor de polariserende kreftene kommer fra, og hvordan det politiske systemet bidrar til polarisering.

– Boken er rik på historier som mange sikkert ikke er kjent med, og gir et bakteppe til dagens situasjon.

Rystende om politivold

Linn Ullmann hadde ungdomstiden sin i New York. Hun lager podkasten «How to proceed», om forfattere i koronatid. Foto: HMF/NTB/Scanpix/NRK

Linn Ullmann, forfatter

Linn Ullmann, forfatter Anbefaler: John Edgar Wideman: «Weight»

– Jeg leste John Edgar Widemans novelle «Weight »i dagene etter drapet på George Floyd, og ble både rystet og takknemlig.

– Rystet fordi fortellerstemmen er så singulær, voldsom, vakker og akutt i dette uforglemmelige morsportrettet skrevet i kjærlighetens tegn. Takknemlig fordi denne novellen finnes, fordi den ble skrevet og fordi den bidrar til å øke forståelsen av verden generelt og USA spesielt.

– Selv om «Weight» – Tyngde – ikke handler om politivold, tenkte jeg på tyngden av politimannens kne på George Floyds nakke, tyngden av demonstrasjonene i etterkant, i en tid der veldig mange er sårbare og redde, ikke minst i USA, ikke minst nå.

– Jeg tenkte også på hvor viktig en skjønnlitterær tekst kan være, fordi den, når den er så god som her, setter ord på sorg, usikkerhet, frykt – alle byrdene et enkelt menneske kan bli nødt til å bære gjennom livet.

– Slik forteller den også noe helt vesentlig om USA akkurat nå.

Amerikanernes ansvar

Tristram Perry er presserådgiver ved den amerikanske ambassaden i Norge.

Tristram Perry, amerikansk diplomat i Norge

Tristram Perry, amerikansk diplomat i Norge Anbefaler: Eric Liu: «Become America: Civic Sermons on Love, Responsibility, and Democracy» (2019)

– Boken anvender amerikansk historie for å bidra til forståelse av dagens samfunnsliv, og den forklarer hvordan alle amerikanere deler et ansvar for å forme offentlig politisk debatt.

– Jeg tror norske lesere vil oppleve boken som både underholdende og lærerik.

Det republikanske partiet er det egentlige problemet

Hilde Restad er førsteamanuensis ved freds- og konfliktstudier ved Bjørknes, og lager podkasten «Det amerikanske paradokset». Favorittstat: New Mexico Foto: Harper Collins/NRK

Hilde Restad, lager podkasten «Det amerikanske paradokset»

Anbefaler: Tim Alberta: «American Carnage: On the Front Lines of the Republican Civil War and the Rise of president Trump» (2019)

– Boken er skrevet av en journalist med lang erfaring med det republikanske partiet og høyresiden. Den er et forsøk på å finne ut av hvordan det republikanske partiet kunne stille seg så helhjertet bak Trump, når hans politiske posisjoner og personlige oppførsel gikk imot mye av det de tidligere sto for.

– Den er essensiell for å forstå det egentlig problemet – det republikanske partiet – heller enn dets symptom – Trump.

Forklarer Black Lives Matters-bevegelsen

Ketil Raknes har erfaring fra politikk. Favorittstat: Sør-Dakota Foto: Heinesen/NRK

Ketil Raknes, doktorgradsstipendiat ved Høyskolen Kristiania

Ketil Raknes, doktorgradsstipendiat ved Høyskolen Kristiania Anbefaler: Ta-Nehisi Coates: «Mellom verden og meg» (2016)

Boken har form av et brev til forfatterens sønn, om hvordan det er å være svart mann i USA i dag.

– Ingen forklarer den historiske rasismen i USA og dens brutale konsekvenser bedre enn Ta-Nehisi Coates.

– «Mellom verden og meg» er alt du trenger for å forstå hvorfor det meste i USA handler om rase, og hvorfor Black Lives Matter er blitt så stort.

Skarpt blikk som fanger USA

Janne Stigen Drangsholt har hatt flere forskningsopphold i USA. Favorittstat: Massachusetts Foto: Everyman's/

Janne Stigen Drangsholt, professor i engelsk litteratur ved UiS

Janne Stigen Drangsholt, professor i engelsk litteratur ved UiS Anbefaler: Joan Didion: «We Tell Ourselves Stories in Order to Live. Collected Nonfiction» (2006)

– Boka inneholder essays og artikler fra 1968 og frem til 2003 og Didion skriver om alt fra 60-tallets motkultur til rollen Miami spilte under den kalde krigen. Samlingen inneholder også en del interessante politiske essays og den selvbiografiske «Where I was From», hvor Didion retter skarp kritikk mot California.

– Didion har et skarpt blikk og er etter min mening en av dem som virkelig klarer å hjelpe å forstå dette underlige, kompliserte, farlige og fantastiske landet. Samtidig viser hun også hvor mye det ikke går an å fatte.

De ultrakonservative hvite velgerne

Toril Moi er professor ved Duke University og medlem av Vitenskapsakademiet. Hun bor i Nord-Carolina, som også er favorittstaten hennes. Foto: NTB/Scanpix

Toril Moi, norsk professor ved Duke University i USA og sakprosaforfatter

Toril Moi, norsk professor ved Duke University i USA og sakprosaforfatter Anbefaler: Arlie Hochschild: «Strangers in Their Own Land» (2016)

– Dette er en bok om ultrakonservative hvite velgere i Lake Charles i delstaten Louisiana.

– Sumplandet rundt Lake Charles er ekstremt forurenset av oljeindustrien. Men disse velgerne stemmer mot regulering av den samme industrien som har gitt stedet en av USAs høyeste forekomster av kreftsykdommer.

– De stemmer mot alt som har med statsstøtte å gjøre, selv om de selv sårt kan trenge til trygd eller helseforsikring. Hvorfor gjør de det? Fordi de har en følelsesmessig forståelse av det amerikanske samfunnet. De opplever at de selv alltid har stått tålmodig i kø for å ta del i den amerikanske drømmen. Men køen beveger seg nesten ikke, fordi staten faktisk hjelper visse grupper til å snike i køen. Køsnikerne er immigranter, flyktninger, og svarte.

– Selv om Hochschild skrev boken like før Trump stilte som kandidat, bidrar hun med en viktig forklaring på hvorfor hvite velgere uten høyere utdannelse ble så begeistret for Trump.

Hvor likestillingen står i dag

Anniken R. Krutnes er Norges ambassadør i Washington D.C., USA, den første kvinnelige ambassadøren i denne viktige posisjonen. Favorittstat: Nord-Carolina Foto: MacMillan/privat

Anniken R. Krutnes, norsk ambassadør i USA

Anniken R. Krutnes, norsk ambassadør i USA Anbefaler: Jeffrey Rosen: «Conversations with RBG» (2019)

– Dette er en samtalebok med den nylig avdøde høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg. Jeg gleder meg til å lese den! Jeg har fått den anbefalt for å lære mer om Ginsburgs liv og virke.

– Boka forteller samtidig historien om arbeidet for likestilling i USA. Hvor har landet vært og hvor er det nå?

