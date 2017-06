Leonardo DiCaprio innblandet i korrupsjonsskandale

Det amerikanske justisdepartementet har gått til retten for å få inndratt verdier for en halv milliard dollar som de mistenker er stjålet fra et malaysisk investeringsfond, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Blant verdiene er flere kostbare gaver gitt til skuespilleren Leonardo DiCaprio, og rettighetene til Hollywood-filmene «Dum og dummere 2» og «Daddy's home».

Picasso-maleri

Blant gavene DiCaprio må gi fra seg er et Picasso-maleri verdt 3,2 millioner dollar. Maleriet ble gitt som en bursdagsgave til DiCaprio av den malaysiske finansmann Jho Low.

«Kjære Leonardo DiCaprio, gratulerer med dagen på etterskudd! Denne gaven er til deg», skal det ha stått på kortet.

Amerikanske myndigheter mener Low har hvitvasket mer enn 400 millioner dollar stjålet fra investeringsfondet 1MDB via en amerikansk konto.

KORRUPSJONSANKLAGET: Malaysias statsminister Najib Razak. Foto: Mohd Rasfan / AFP

Fondet ble opprettet i 2009 av Malaysias statsminister Najib Razak for å fremme økonomisk vekst i landet. Hans stesønn Riza Aziz er grunnlegger av produksjonsselskapet Red Granite, og amerikanerne mener Razak og Aziz har stjålet penger fra fondet for deretter å hvitvaske dem gjennom produksjonsselskapet.

Red Granite har finansiert filmene som amerikanske myndigheter nå krever rettighetene til, og storfilmen «Wolf of Wall Street», med DiCaprio i hovedrollen, som de allerede har inndratt rettighetene til.

Marlon Brandos Oscar-statuett

«The Wolf of Wall Street» er en biografisk storfilm basert på livet til aksjemegleren Jordan Belford, som blant annet ble dømt til fengsel for svindel og hvitvasking. I fjor fastslo FBI at filmen delvis ble finansiert med penger stjålet fra det malaysiske fondet.

1955: Marlon Brando poserer med Oscar-statuetten som ble gitt til Foto: AP

Da innspillingen av filmen var ferdig fikk DiCaprio Oscar-statuetten en gave fra produksjonsselskapet – en Oscar-statuett vunnet av Marlon Brando.

Denne har han nå levert fra seg, sammen med blant annet Picasso-maleriet og en collage laget av kunstneren Jean-Michel Basquiat

DiCaprio er ikke mistenkt for å ha gjort noe kriminelt, og ifølge en talsperson samarbeider skuespilleren med myndighetene og har gitt fra seg gavene.

Statsministeren nekter skyld

Amerikanske myndigheter har etterforsket korrupsjonssaken i flere år og justisdepartementet hevder at mer en 4,5 milliarder dollar har blitt stjålet fra fondet totalt. Gjennom etterforskningen har departementet totalt krevd verdier for 1,7 milliarder dollar inndratt.

– Vi kan rett og slett ikke tillate at USA skal være et sted der korrupte individer kan forventet å kunne gjemme verdier og overdådig bruke penger som burde komme innbyggere i andre nasjoner til gode, sa assisterende statsadvokat Kenneth Blanco i en uttalelse denne uken.

Malaysias statsminister Najib Razak nekter for å ha stjålet penger, men etterforskere skal ha klart å spore nærmere 700 millioner dollar til bankkontoer som angivelig er opprettet i hans navn.

Han har imidlertid myndighetene med seg. Malaysias justisminister sier i en uttalelse at det ikke er avdekket at noen i fondet har gjort noe kriminelt.

Produksjonsselskapet Red Granite sier i en uttalelse at de er i dialog og at de ønsker å samarbeide for å få saken løst.