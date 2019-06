Leonard Cohens brev til den norske kjæresten skal selges

Leonard Cohen hadde i mange år et kjærlighetsforhold til den norske kunstneren Marianne Ihlen. Det var til henne han blant annet skrev sangen So Long, Marianne.

Nå skal 60 av brevene han skrev til henne selges på auksjonshuset Christies i New York. Det er arvingene til Ihlen og Cohen som nå har bestemt seg for at brevene skal selges.

En del av innholdet i brevene er kjent, men noen av brevene har aldri ført vært offentlige.

Den samlede prisen er forventet å ende opp et sted mellom 2,3 og 3,8 millioner kroner. Det at brevene selges separat får flere til å reagere.

– Det er synd at disse brevene ikke behandles som en kulturskatt, og ivaretas som det: Samlet, skriver Kari Bremnes i en SMS til NRK.

Marianne Ihlen var en norsk kunstner. Foto: Bjørn Frostad / VG

Langt forhold

Cohen og Ihlen hadde i mange år et dypt kjærlighetsforhold. Blant annet skrev Cohen et brev til henne da hun lå for døden i 2016, fem måneder før Cohen selv døde.

– Jeg har aldri glemt din kjærlighet eller skjønnhet. Men det vet du. Jeg trenger ikke si mer, skrev Cohen i brevet, som tidligere er omtalt av NRK.

Forholdet mellom de to er nå blitt film, som hadde premiere tidligere i år.

Marianne Ihlen på den greske øya Hydra, sammen med forfatteren Axel Jensen. Foto: Privat.

– Litt synd

En av dem som reagerer på at brevene nå skal selges separat, er forfatter Arvid Skancke-Knutsen. Han fortalte om sitt møte med Leonard Cohen i boka So Long fra 2017.

– Det kan jo føles litt synd at ikke en sånn, unik samling blir holdt samlet, sier han.

– På en annen side, hvis dette er noe begge familiene ønsker så føler jeg ikke det er noe vi utenforstående har så mye å si på det, sier Skancke-Knutsen.

Det blir bevart kopier

Kopier av alle brevene er overlevert Nasjonalbiblioteket for at de skal bli bevart.

– Hvis innholdet i disse brevene er kopiert opp, og kommer til å være tilgjengelig for allmuen i ettertid, så er jo det viktigste, sier mangeårig Cohen-tilhenger Lars Lillo-Stenberg.

Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med arvingene som selger brevene.