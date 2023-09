Lekkasjen kommer fra biografien «Elon Musk» som lanseres 11. september og er skrevet av den kjente forfatteren og journalisten Walter Isaacson.

Utdraget publisert i Wall Street Journal er den første lekkasjen fra boka.

Den nye boka kommer 11. september. Foto: AP

Isaacson har fotfulgt Elon Musk i to år i arbeidet med boka. Med andre ord har forfatteren kommet tett på livet til den turbulente Tesla-gründeren.

I utdraget røper Isaacson nye detaljer om hva som foregikk i kulissene da Tesla-gründer Elon Musk kjøpte Twitter.

Blant annet skal Musk ha sparket tidligere Twitter-sjef Parag Agrawal fordi han var «for snill».

– Twitter trenger en ildspyttende drage

Det var programvareutvikler Parag Agrawal som var Twitters øverste leder da det ble offentlig at Musk kjøpte aksjer i selskapet.

Da Musk møtte Agrawal under en middag i mars 2022, var inntrykket hans at Agrawal virket snill. Og snill var ikke det personlighetstrekket Musk så for seg at var nødvendig for en Twitter-sjef.

– Det Twitter trenger er en ildspyttende drage. Og det er ikke Parag, sier Musk til Isaacson i boka.

Programutvikler Parag Agrawal ble sparket som Twitter-sjef rett etter at Elon Musk kjøpte plattformen. Foto: Reuters

En av de første tingene Musk gjorde etter at han kjøpte Twitter for 44 millioner dollar våren 2022, var å sparke Agrawal.

Bare noen uker tidligere skal Musk ha tekstet Taylor, et av Twitters styremedlemmer, og skrevet følgende: «Å fikse Twitter ved å prate med Parag funker ikke. Drastiske handlinger må gjennomføres.»

Meldingen kom etter at flere i Twitter-styret kom med gjentakende ønsker om prate med ham etter at Musk tvitret: «De fleste av disse topp-kontoene tvitrer sjeldent og poster veldig lite innhold. Holder Twitter på å dø?»

Fra X til verdensherredømme

Tesla-gründerens interesse for produktmerket «X» strekker seg tilbake til 90-tallet da Musk først startet et selskap som het, nettopp, X.

Allerede da var visjonen hans å gjøre dette til «en alt-mulig-app» som skulle håndtere alt fra folks sosiale interaksjoner til økonomiske transaksjoner, ifølge den nye biografien.

Senere ble X slått sammen med betalingstjenesten PayPal, og Musk skal ha kjempet hardt for at selskapet skulle fortsette å hete X og beholde domenet X.com.

Det er fremdeles litt uklart hva Elon Musk vil at plattformen X skal bli. Foto: Reuters

Men de nye kollegene likte ikke navnet og PayPal ble stående som merkevaren folk fikk et forhold til. Dette skal ha gjort Musk opprørt.

– Hvis du vil være en nisjeaktør, så er PayPal et bedre navn. Men hvis du vil ta over verdens finansielle systemer, så er X et bedre navn, sier Musk til Isaacson i den nye biografien.

Musk sier også at han vil at Twitter/X skal være plattformen som «redder ytringsfriheten».

– Twitter kan bli det X.com skulle blitt den gangen, sier Musk ifølge lekkasjen.

Skal ha blitt banket opp

Biografien byr også på personlige og intime detaljer fra Elon Musks oppvekst i Sør-Afrika, ifølge bokomtalen fra forlaget.

Han ble ofte banket opp av jevnaldrende, skriver forlaget.

Blant annet skal han ha blitt overfalt av en gjeng som dyttet ham ned en murtrapp før de ga ham så kraftig juling at han ble liggende på sykehuset i en uke.

Musks far, en ingeniør, skal ifølge forlaget ha vært både ustabil og karismatisk. Farens oppførsel skal hatt en stor innvirkning på hvordan Musk utviklet høy toleranse for risiko og et sug etter drama i sitt voksne liv.

Prestisjetung biograf

I boken er Musk også åpen om sine kraftige humørsvingninger og impulsive handlinger.

Musks beslutning om å kjøpe Twitter skal ha vært både impulsiv og nokså respektløs, ifølge biograf Isaacson.

Han skriver at dette gjenspeiles i Musks lederstil, noe som minner om å være en slags «konge av skolegården», der Twitter/X er blitt en lekeplass.

Biograf Walter Isaacson har tidligere vært redaktør for Time Magazine og blant annet skrevet den mest kjente biografien om Apple-gründer Steve Jobs. Foto: Ap

Gjennom de to årene hvor Isaacson har fotfulgt Musk, har han vært med ham på møter, inspiserte fabrikker og brukt flere timer på å intervjue ham.

Han har også intervjuet Musks venner, familie, kolleger og kritikere.

Fra før av står Isaacson bak den mest kjente biografien av Apple-grunnlegger Steve Jobs, i tillegg til biografier om Albert Einstein og Benjamin Franklin.

Isaacson har også vært redaktør i Time Magazine.