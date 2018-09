Lego vil gjøre stor endring uten at noen merker det – bytter materiale innen 2030

De tradisjonelle legoklossene har i all hovedsak sett like ut siden de kom på markedet på 1950-tallet. Men i årene som kommer vil den danske leketøysprodusenten velge mer miljøvennlige materialer.

Det opplyser David Clanchard, som er Legos leder for forskning og utvikling til The New York Times.

LEGO: Flere tusen av Tel Avivs innbyggere har gikk i desember 2017 sammen om å bygge verdens høyeste Lego-tårn. Foto: Jack Guez / AFP

Flere multinasjonale selskaper gjør endringer i produktenes emballasje om dagen, de bytter ut plast med lettere nedbrytbare stoffer. Coca-Cola satser på nedbrytbare flasker, Starbucks og McDonalds er i gang med å kutte ut sugerør i plast, og Ikea har som mål at all bruk av plast skal komme fra resirkulerbart materiale innen 2020.

Legos hovedprodukt – legoklosser – er imidlertid laget av plast produsert av råolje. Men fra 2030 har selskapet som mål at klossene ikke skal inneholde råolje.

Stort prosjekt

Selskapet har ifølge New York Times investert mer enn én milliard danske kroner, og ansatt mer enn hundre personer, i forbindelse med materialprosjektet.

Foto: Scanpix Denmark / Reuters

Klossene i nye materialer testes for varme, hardhendt lek, og om de kan farges i de sterke fargene som legoklosser ofte har. Klossene skal også tåle vask i oppvaskmaskinen uten å miste form og farge.

– Vi må lære oss dette på nytt, sier Legos produksjonssjef i Billund, Henrik Østergaard Nilsen, til avisen.

Målet er at endringen i produktenes materiale ikke skal kunne merkes av publikum.

Om LEGO Sustainable Materials Centre Ekspandér faktaboks LEGO Gruppen avsetter 1 mrd. DKK og etablerer LEGO Sustainable Materials Centre (senter for bærekraftige materialer) for å finne og implementere nye bærekraftige alternativer til gjeldende råmaterialer.

Mer enn 100 ansatte forventes å bli rekruttert, hovedsakelig ved LEGO Gruppens hovedkontor i Billund i Danmark, for å arbeide med oppgaven i årene som kommer.

Strukturen og organiseringen av LEGO Sustainable Materials Centre (senter for bærekraftige materialer) vil bli utviklet i løpet av 2015 og 2016.

LEGO Gruppen vil rapportere kontinuerlig om fremdriften og erfaringene som oppnås i forhold til 2030-ambisjonen.

(Kilde: Lego.com)

I gang

Til nå har selskapet testet rundt 200 alternative materialer. I mars i år startet leketøysprodusenten å produsere alle busker, trær og andre planter i et plantebasert plaststoff fra sukkerrør, i stedet for med ABS – plast laget av olje.

– Dette er et stort første skritt i vår ambisiøse forpliktelse om å lage alle legoklosser av bærekraftig materiale, skrev selsapet i en pressemelding i forbindelse med lanseringen.