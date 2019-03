Lege hyller Toralv Maurstad (92) for å gå på jobb i rullestol

Torsdag fortalte NRK om skuespiller Toralv Maurstad som spiller Peer Gynt i rullestol på Det Norske Teatret, istedenfor å avlyse, etter at han falt på isen og brakk beinet. 92-åringen nekter å sykemelde seg.

– Skuespillere, i hvert fall ikke min generasjon, vi sykmelder oss ikke. Nei, det er ikke tradisjon for det, sa Maurstad.

Nå hylles han av lege og forfatter Sophie Berg.

– Det er flott og viktig med rollemodeller som Toralv Maurstad, som viser vilje og evne til å finne løsninger, selv med skader. Jeg tror det kan være inspirerende for mange, sier hun.

– Tilrettelegges for lite

Berg er en av to leger bak kronikken «Vi har en syk sykmeldingskultur», som ble publisert i Aftenposten i starten av uken.

SYKEMELDINGSKULTUR: Lege og forfatter Sophie Berg er bekymret for det hun mener er en sykemeldingskultur på norske arbeidsplasser. Foto: Pressefoto / Sturlason

I kronikken tar hun og kollega Kaveh Rashidi til orde for at både arbeidsgivere og kolleger må gjøre mer for å få sykemeldte tilbake i jobb raskere.

– Vi mener at det tilrettelegges for lite, slik det er i dag. I tillegg opplever vi at det er en litt liten vilje til å tak i sykemeldingskulturen på arbeidsplassene. Er det for eksempel innafor å komme på jobb med rullestol? Synes venner og familie at det er greit at man går på jobb med brukket ben? Vi tenker at disse tingene har en del å si.

– Vi mener at det skal være plass til alle i arbeidslivet. Uansett om man har en funksjonshemning, har en skade, eller er litt syk. Så lenge det er mulig å tilrettelegge, sier Berg.

– Strekker seg langt

Pernille Vogt er fagsjef for helse, miljø og sikkerhet i arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri, som er den største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Hun opplever at arbeidsgiverne strekker seg langt for å holde på sine ansatte, også ved langvarig sykemelding.

– Min erfaring er at arbeidsgivere innen industrien har utviklet stor kompetanse knyttet til ulike måter å tilrettelegge på og ikke minst i å få ansatte til å opprettholde kontakten med arbeidsplassen når sykefraværet strekker ut i tid, sier Vogt.

GJØR MYE: Fagsjef Pernille Vogt i Norsk industri har hatt ansvar for IA-avtalen i organisasjonen i 18 år. Hun mener norske arbeidsgivere strekker seg langt for å holde på sine ansatte. Foto: Norsk Industri

Hun viser til at industrien har lyktes med å redusere sykefraværet med over 30 %.

– Sophie Berg mener at sykemeldingskulturen på enkelte arbeidsplasser er problematisk, og at det er litt for liten vilje til å tak i dette. Er det for eksempel sosialt akseptert å komme på jobb med rullestol?

– Arbeidsgivere i industrien opptatt av å være inkluderende og jeg kan aldri tenke meg at rullestol skulle være sosialt uakseptabelt. Når det er sagt er det nok lettere å sitte i rullestol i et kontorlandskap enn ute i et produksjonslokale. Industribedrifter er imidlertid meget kreative og finner stort sett praktiske løsninger, mener Vogt.