Det ble en uvanlig finale i Lytternes romanpris lørdag ettermiddag. Leander Djønne fikk nemlig ikke vært fysisk til stede for å høre navnet sitt bli ropt opp som forfatter av fjorårets beste roman, «Oskespiralen».

Fødsel og finale

Djønne og kjæresten bor i Odda og venter sitt første barn, og termindato var passert. Derfor måtte han delta i finalen fra en bil utenfor Haukeland sykehus i Bergen, mens den høygravide var inne til kontroll med sønnen i magen sin.

– Jeg så ikke den komme, skal jeg være ærlig med deg, var den første kommentaren fra en overrasket forfatter, som aldri har vunnet noen pris før.

VINNERSELFIE: Leander Djønne har skrevet en mørk og rå bok, men kosta på seg et smil da vi ba om en selfie. Foto: Leander Djønne

Den sindige vestlendingen tok av seg brillene og tørket øynene da NRKs kulturredaktør Ingerid Nordstrand rev opp konvolutten og ropte opp hans bok som vinneren av Lytternes romanpris, som fyller 25 år i år.

Mens programleder, jury, publikum og de to andre finalistene var samlet til sending i Store studio på Marienlyst, deltok Djønne på mobilen med utsikt fra takparkeringen.

– Det er rart å sitte her i bilen og ikke se det som foregår på scenen.

Djønne debuterte som romanforfatter i fjor, og er ellers kjent som bildekunstner. I finalen møtte han en annen forfatterdebutant og bildekunstner, Lars Elling, som var nominert for «Fyrstene av Finntjern». Den siste finalisten var Trude Marstein («Egne barn»).

Alle de seks nominerte forfatterne fikk gode skussmål, men etter å ha diskutert seg gjennom de seks bøkene, stemte folkejuryen fram Djønne som vinner.

– Jeg måtte installere sikkerhetsbelte på stolen

Djønnes bok «Oskespiralen» ble i løpet av finaleuka hyllet av folkejuryen for sitt gode språk, men også for sin originalitet.

– Det jeg synes er så inspirerende er at han er debutant – og han gjør det så originalt, sier jurymedlem Toril Taklo.

Han ble også sammenlignet med litterære storheter.

– Tidlig i lesingen noterte jeg: hvis Jon Fosse skulle skrevet fantasy hadde det vært dette, sier Jonas Bakken.

Men juryen brukte også tid på å snakke om det sterke innholdet.

MØRK BOK OG GOD STEMNING: Einride Berg og Toril Taklo var med i folkejuryen som kåra vinneren av Lytternes romanpris. Foto: Javier Auris / NRK

– Dette er en av de tøffeste bøkene jeg har lest – den er brutal, og for første gang i mitt liv måtte jeg ta pause etter å ha lest 20 sider, sier jurymedlem Einride Berg.

Samme Berg fortalte at innholdet i romanen gjorde at han måtte ut og ta seg en dusj.

– Det er like før jeg måtte installere sikkerhetsbelte på stolen min, sier Berg.

Da vinneren ble annonsert, sa jurymedlem Gro Berggrabb:

– Jeg tror Trude Marstein og Lars Elling sine bøker allerede har nådd mange lesere. Jeg håper at denne prisen vil få «Oskespiralen» ut til flere lesere.

Lytternes romanpris Foto: Robert Rønning Ekspandér faktaboks NRKs egen litteraturpris.

Best kjent som P2-lytternes romanpris. Byttet navn i 2022.

Deles ut hvert år til en norsk skjønnlitterær roman.

De nominerte velges ut av en fagjury

Juryen som kårer vinneren, består av lesere uten spesiell ekspertise på bøker utover det å være veldig glad i å lese.

Blant de tidligere vinnerne er Karl Ove Knausgård, Linn Ullmann og Carl FrodeTiller.

Mørk og rå bok med hevnperspektiv

Boka har ofte blitt nevnt som mørk, både av lesere og kritikere. Beksvart Hardangerbrygg bygget i stein, skrev NRKs kritiker, men la til at boka var en egenartet stein som lyste for seg selv i den norske bokhøsten.

Det er en mørk og rå bok om et familieliv med vold og overgrep på en gård innerst i en fjord. Der vokser to tvillingbrødre opp med en sadistisk og rå far, og en kuet mor. I starten av boka er den ene broren i fengsel, mens den andre lever et familieliv som dypt kristen. De to brødrene bestemmer seg for å finne sammen og dra til farens gård.

Vi skal ikke røpe så mye mer fra handlingen annet enn hva forfatteren selv har sagt:

– Det er et hevnperspektiv her, fortalte Djønne da vi intervjua ham tidligere.

Jurymedlem Jonas Bakke fikk stille spørsmål til de tre finalistene

Djønne har jobbet med romanen over fire år, og har tenkt at noen lesere kunne skremmes av handlingen:

– Boka åpner kraftig, men jeg håper folk orker lese videre.

Fra bilen sin kommenterte vinneren utsagnet at boka hans minnet om fantasy:

– Det var artig. Selv ser jeg på den som psykotisk psykedelia.

Boka hans kan leses som en avatarverden koblet med mørk, tung realisme. Det gir en ny genre, tenker han:

– Amalie Skram møter den siste Avatar-filmen.

Hvorfor ble det «Oskespiralen» som vant? Og hva sa juryen sa om de andre bøkene? Sjekk ut Lytternes romanpris:

