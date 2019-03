Lasse Åberg: Utrolig vennlig og empatisk

Årets tidsskrift 2019 er kåret

Arkitektur N med Gaute Brochmann som redaktør er kåret til Årets tidsskrift for «å ha blitt et utadvendt tidsskrift med stort potensielt nedslagsfelt, også utenfor egne rekker», skriver juryen Jazznytt fikk prisen for språk og formidling. Periskop fikk prisen i åpen klasse, for å skape et viktig offentlig rom for kritikk. Her kan du lese alle jurybegrunnelsene.