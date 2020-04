Saken oppdateres.

Prisene skulle egentlig deles ut under en direktesendt TV-sending lørdag 28. mars. Men ble avlyst på grunn av tiltakene som er satt inn for å begrense smitten av COVID-19.

Derfor har NRK bestemt at prisutdelingen fordeles utover tre dager, gjennom NRK-plattformer som TV og radio.

Årets låtskriver

Larsiveli vant prisen for Årets låtskriver. Foto: Mattis Folkestad / NRK

Vinner: Larsiveli.

– Nå holder jeg på å svime av, sa Larsiveli da han fikk vite at det var han som vant prisen for Årets låtskriver.

Artisten ble rimelig satt ut da programlederne i P3morgen under sending kunne avsløre at det var han som var vinneren.

– Seriøst? Å herregud. Kan jeg ta en takketale nå? Sa Larsiveli.

Han takker både familie og kollegaer for støtte.

– Jeg vil gjerne takke storebror. Hadde det ikke vært for han, så hadde jeg ikke sittet her nå. Jeg vil takke moren min for at hun er ekstra-pappa, verdens beste mamma og bestemor, og jeg må takke barna mine.

Larsiveli står blant annet bak monsterhitten «Baby», som snart er strømmet 2 millioner ganger på Spotify.

Disse var nominert: