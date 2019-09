Det melder Schibsted i en pressemelding.

Lars Joakim Skarvøy har vært i lønnet permisjon fra VG i nesten seks måneder, etter bråket som fulgte etter dekningen av den mye omtalte danse-videoen med Trond Giske.

– Jeg er spent og glad for muligheten til å fortsette i Schibsted-familien med andre oppgaver og nye utfordringer. Det kjennes både riktig og godt å fortsette i mediebransjen og Schibsted, sier Skarvøy i pressemeldingen.

Skarvøy går inn i en rolle i VGs eierkonsern Schibsted, der han skal jobbe med nye satsingsområder innen media. Han har jobbet i VG de siste ni årene.

Fakta om VG-saken Ekspandér faktaboks * 17. februar: Trond Giske (Ap) og lederen av valgkomiteen i Trøndelag Ap, Jorodd Asphjell, er på Bar Vulkan i Oslo, der Giske blir filmet dansende med en ung kvinne. Mot kvinnens ønske blir videoen delt, blant annet med medlemmer av Fagforbundet. * 18. februar: Giske kunngjør at han stiller som kandidat til nestledervervet i Trøndelag Ap. Samme dag sender to tillitsvalgte i Fagforbundet, Knut Sandli og Terje Ferstad, en bekymringsmelding om dansevideoen til partisekretær Kjersti Stenseng. * 20. februar: Giske blir enstemmig innstilt som fylkesstyremedlem og medlem av arbeidsutvalget i Trøndelag Ap. * 21. februar: VG publiserer en artikkel om dansevideoen, og der siteres kvinnen på at «Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye.» Overfor NRK understreker hun at situasjonen ikke var ubehagelig og at hun opplevde det hele som uproblematisk. * 22. februar: Giske trekker sitt kandidatur til arbeidsutvalget i Trøndelag, og valgkomiteen vraker ham til alle verv. * 27. februar: Fagforbundet i Oslo starter en intern gransking av Sandli og Ferstad som sendte bekymringsmeldinger. * 14. mars: Både Sandli og Ferstad trekker seg fra sine verv i Fagforbundet. * 20. mars: I et intervju med TV 2 retter kvinnen kraftig kritikk mot VGs behandling av henne. Hun hevder avisa med viten og vilje publiserte et feilaktig sitat som skapte et helt feil bilde av situasjonen. VGs sjefredaktør Gard Steiro beklager saken. * 21. mars: VG har krisemøte, avisen tar selvkritikk, journalisten får ikke lenger jobbe med egne saker. Samtidig påpeker Jorodd Asphjell at beslutningen om å vrake Giskes kandidatur ble direkte påvirket av dansevideoen og VGs artikkel. * 27. mars: VG la fram sin interne evaluering av saken. De konkluderte med at de sviktet i håndteringen av kvinnen, men hadde ikke grunnlag for å konkludere med at VGs reporter bevisst har fabrikkert et utsagn fra Sofie. * I mai klaget Sofie VG inn for PFU, og klagen behandles i dagens møte. Kilde: NTB

NRK har vært i kontakt med Lars Joakim Skarvøy, som viser til sine uttalelser i pressemeldingen. Overfor NRK sier Skarvøy at han stiller seg bak uttalelsene til redaktør Gard Steiro og klubbleder Tor-Erling Thømt Ruud.

VG: Kunne fortsatt i avisen

VG-redaktør Gard Steiro sier til NRK han ønsker Skarvøy lykke til videre, og bekrefter at Skarvøy forlater avisen av egen vilje.

– Jeg vil ikke gå inn på samtalene jeg har hatt med ham. Han har fått et tilbud fra Schibsted, og takket ja til det. Det respekterer jeg, og ønsker ham all mulig lykke til videre, sier Steiro til NRK.

I pressemeldingen sier Steiro at den tidligere politiske journalisten kunne fortsatt i avisen.

Gard Steiro hilser på Sofie Bakkemyr, som klaget inn VG, under PFU-behandlingen av den mye omtalte VG-saken i august. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Jeg vil takke Lars Joakim for innsatsen i VG gjennom ni år. I den tiden har Lars Joakim pliktoppfyllende levert mye god og kritisk journalistikk. Det er vi takknemlige for. Lars Joakim kunne fortsatt i redaksjonen, men jeg har forståelse for at han velger å takke ja til nye muligheter. Jeg er sikker på at Schibsted vil nyte godt av hans analytiske evner og journalistiske erfaring, sier han i meldingen.

Klubbleder fornøyd med løsning

Klubbleder i VG-klubben, Tor-Erling Thømt Ruud, sier han er glad for at det nå har kommet en løsning på saken.

– VG-klubben og Norsk Journalistlag har hatt et prinsipp om at journalister ikke skal bli straffet for presseetiske brudd. Derfor er vi glade for at det ikke skjer. Skarvøy har takket ja til et tilbud, og det er hans valg. Det respekterer vi.

Klubbleder Tor-Erling Thømt Ruud i VG. Foto: NRK

– Hva syns du om behandlingen Skarvøy har fått av redaksjonsledelsen?

– Lars Joakim var også enig i den permisjonen. Det er det jeg kan si om det. Poenget er at han og Gard har kommet til en løsning. Det er vi glade for.

Omfattende fellelse

VG ble felt på fem punkter i PFU (Pressens Faglige Utvalg) for saken om dansevideoen med Trond Giske. Det var Sofie, som danset med Giske i den omdiskuterte videoen, som klaget inn avisen.

Avisen ble blant annet felt på brudd på punkter som angår hensyn overfor personer som ikke nødvendigvis forstår konsekvensene av egne uttalelser, klargjøring av premisser for intervjusituasjoner og upresis sitering.