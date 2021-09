Lanserer nytt norsk spill: – Har stor internasjonal appell

Det Trondheim-baserte spillselskapet Pineleaf er i mål med en ferdigversjon av spillet de har jobbet med siden 2014. «DwarfHeim» er et strategispill inspirert av de store spillene i samme sjanger, men som i større grad legger vekt på flerspiller-samarbeid.

I fjor åpnet det norske selskapet døra til en tidlig-utgave av spillet, for å kunne gi spillere verden rundt muligheten til å teste og gi tilbakemeldinger før en mer polert og offisiell versjon skyves ut.

Mandag dukker ferdigversjonen opp for PC-spillere på Steam.

– Det føles uendelig godt å endelig lansere spillet. Vi er stolt av det vi har fått til og vi gleder oss til å ha det fullstendig ute på markedet, sier daglig leder Hans-Andreas Kleven i Pineleaf.

I de mer kjente og tradisjonelle spillene i sanntidsstrategi-sjangeren (også kjent som RTS-spill), har hver spiller oftest like forutsetninger for å bygge, høste og krige. I «DwarfHeim» må spillerne velge én av disse rollene.

– Å ferdigstille spillet sammen med spillere ga oss anledning til å finjustere spillet og gjøre alle rollene like unike, forteller Hans-Andreas Kleven. Foto: Marianne Austvik

– Det er altfor lite lagbaserte spill innenfor strategi-sjangeren i dag. Vi ønsker å fylle dette tomrommet med et spill som virkelig lar deg føle at du spiller på lag. En spiller må bygge basen, en samler ressurser dypt inne i fjellet, og en må trene opp dverger til å slåss, forklarer Kleven.

– Har et potensial som jeg savner i norsk spillbransje

Det norske spillselskapet håper denne oppskriften vil sette Trondheim på det internasjonale spillkartet.

– Vi drømmer om å bli et større spillstudio som konkurrerer med flere globale aktører. At vi blir store nok til å ansette flere spillutviklere og jobbe på enda større prosjekter, sier spillutvikleren.

NRKs spillkritiker Rune Fjeld Olsen har store forventninger til den norske spillsatsingen.

– Norske indie-spill har en tendens til å være litt smale, og ofte med fokus på unike spillopplevelser og historier som kanskje ikke alltid sikter mot et bredt publikum. Det som gjør «DwarfHeim» interessant, er at de satser på et spill med stor internasjonal appell.

– Det er ikke gitt at det blir en suksess, men det har åpenbart et potensial som jeg savner litt generelt i norsk spillbransje.