– Det ser veldig lovende ut. Mye mangfold på forskjellige plan, så det synes jeg er veldig positivt.

Kroppsaktivisten, Wilde Siem, er positiv til kampanjen fra Ellos. Hun mener det er en manglende representasjon av forskjellige kroppsformer, etnisitet og funksjonsevne i moteindustrien.

Kroppsaktivist, Wilde Siem, oppfordrer flere til å gjøre som Ellos. Hun mener det er viktig for identitet å bli representert. Foto: Wilde Siem / Happykropp

– Jeg føler at mitt utseende aldri ble representert da jeg vokste opp. Da var det jo en trend om å være tynnest mulig. Nå er det litt mer akseptert.

Hun er aktuell i dokumentarfilmen «Fat Front» som er tilgjengelig på VGTV. Den følger fire kvinner som har bestemt seg for å slutte å skamme seg over størrelsen sin.

Risiko for dårlig mental helse

Jorunn Kaiander Sundgot Borgen, professor ved Norges idrettshøgskole mener at kampanjen vil ha en gunstig effekt.

Sundgot-Borgen ønsker velkommen alle bidrag som fremmer kvinner i flere størrelser og fasonger. Foto: Norges idrettshøgskole

– Når jenter og unge kvinner kan se sin egen størrelse og ikke bare unaturlige kropper, så gir det en følelse av at deres kropp er fin slik som den er.

Borgen mener det er altfor stort spenn mellom de naturlige og de unaturlige kroppene som de fleste kvinner eksponeres for.

– Jo større spenn mellom kroppen man har og idealet, jo større er risikoen for dårlig mental helse og dårlig kroppsopplevelse.

En undersøkelse fra Ungdata i 2020 viste at 1 av 3 ungdommer føler på litt press for å se bra ut og ha en fin kropp.

Ligger bak i mangfolds-arbeidet

Modell og artist, Siri Black, merker en forbedring etter Black Lives Matter-bevegelsen i sommer, men mener at samfunnet fortsatt ligger langt bak i mangfoldsarbeidet.

Black mener at kampanjen er et steg i riktig retning. Foto: Ana-Maria Radic

– Man skulle jo ønske at det ikke var nødvendig med en slik kampanje, men realiteten er at man er langt ifra der man skulle ønske man var i moteindustrien. Kampanjen er et steg i riktig retning.

Selv har hun opplevd å bli ekskludert fra flere modelloppdrag fordi de søker etter modeller med nordisk utseende.

Anna Westlund, Head of Creative for Ellos er glad for responsen på kampanjen fra publikum.

Head of Creative for Ellos, Anna Westlund, er svært fornøyd med responsen på kampanjen. Foto: Ellos

– Vi vil være et forbilde for kvinner og vet at moteindustrien har bidratt i mange år til å lage et ideal av kvinnekroppen. Vi vil nå stride hva en vakker kropp er og det er vårt ansvar å vise hvordan kvinner ser ut.