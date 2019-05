Langer ut mot avis etter skandalene i Svenska Akademien: – De har hatet i sitt DNA

Svenska Akademien har det siste året vært preget av splid og frafall. Det hele startet i november 2017 da 18 kvinner gikk ut i avisen Dagens Nyheter og fortalte at de har vært utsatt for seksuell trakassering og overgrep fra en «kulturprofil».

Denne kulturprofilen heter Jan Claude Arnault, og er gift med et av medlemmene i Svenska Akademien, Katarina Frostenson.

Til nå har Frostenson, som trakk seg fra Akademien i 2018, ikke sagt noe offentlig om anklagene mot henne. Det har hun spart til boken «K» som nylig har kommet ut.

I et intervju Frostenson har gjort med eget forlag Polaris tar hun bladet fra munnen. Ifølge SVT mener hun artikkelen i Dagens Nyheter er motivert av et hat mot Svenska Akademien.

– Det er rigget av avisen, som ser ut til å ha hatet mot Akademien i sitt DNA. De skryter av sin avsky for «finkultur» og for begreper som forskjell og kvalitet, sier hun.

Det avkrefter Björn Wiman, kultursjef i Dagens Nyheter, som mener det er bra hun forteller sin side av saken, men beskriver anklagene som konspirasjonsteorier og fantasi.

– Det finnes ingenting i boken som saklig underbygger hennes opplysninger, og det er det vesentlige, mener han.

– Sjokkerende

Videre beskriver Forstenson anklagene fra kvinnene i artikkelen som «grotesk overdrevet, løgner og forfølgelse». Forfatter Gabriella Håkansson er en av kvinnene som sto frem i artikkelen.

– Det er sjokkerende at Frostenson ikke tar innover seg alvoret i overgrepene hennes mann har begått, sier hun til SVT.

Åtte av kvinnene som sto frem i Dagens Nyheter hadde anmeldt Arnault til politiet, fire av anmeldelsene gjaldt voldtekt. Den anklagede nektet straffskyld, og tre måneder senere ble deler av etterforskningen lagt ned på grunn av mangel på bevis.

I desember 2018 ble Arnault dømt i Svea Hovrätt, som tilsvarer lagmannsretten, til to år og seks måneders fengsel for to voldtekter mot en kvinne.

Nekter for lekkasjer

Arnault ble også anklaget for å ha lekket nobelprisvinnere før de ble annonsert. I 2017 hadde Dagens Nyheter flere kilder som hevdet det, og i 2018 la advokatbyrået Hammarskiöld & co. frem sin rapport, etter å ha undersøkt anklagene på vegne av Svenska Akademien.

De konkluderte da med at han fikk informasjonen fra sin kone Frostenson, ifølge nyhetsbyrået TT, skrev Aftenposten.

Det nekter Frostenson for i boken, samtidig kritiserer hun de andre medlemmene for å heller tro på «anonyme stemmer fremfor henne».

– Jeg skal ikke forsvare meg. Hvordan forsvarer du deg mot ting som ikke har skjedd, mot løgner, sier hun ifølge SVT.

Flere trakk seg

Svenska Akademien har ansvaret for å dele ut flere priser, blant annet nobelsprisen i litteratur. Akademien består av 18 personer, som egentlig blir valgt på livsstid. 18. april i fjor endret Kong Gustaf reglene, og det er ikke lenger tilfellet.

Da hadde allerede tre medlemmer forlatt Akademien i protest, også mot at Jean Claude Arnault har fått pengestøtte av Akademien og andre til å drive en kulturklubb for fremstående kulturpersonligheter i Sverige. En klubb som kunne være et viktig springbrett for personlige karrierer.

Seks dager etter de første tre medlemmene trakk seg, forlot den faste sekretæren Sara Danius sin rolle. Samme dag trakk også Frostenson seg. Kort tid senere gikk en tredje forfatter fra sin stol.

Dermed hadde seks medlemmer forlatt sine stoler i løpet av få uker. Reglene tilsier at det minst må være 12 medlemmer til stede på møter for at vedtakene skal være gyldige. Allerede før dette møtte ikke Kerstin Ekman og Lotta Lotaas til møtene, ifølge SVT.

Dermed var det krise rundt bordet før nobelprisvinneren skulle bestemmes i 2018.

4. mai i fjor kom meldingen om at Svenska Akademien ikke kom til å dele ut noen nobelpris i litteratur det året.

De håpet da at de kunne dele ut to priser i år.

– Om de ikke går videre er det kjørt

Etter at flere trakk seg i fjor, er det fire personer som offisielt skal velges inn som medlemmer i desember i år, står det på Akademiens hjemmesider. Åsa Wikforss, Ellen Mattson, Anne Swärd og Tua Forsström inntrer på henholdsvis stol 7, 9, 13 og 18.

Med Wikfors sin inntreden 30. mai er Akademien fulltallig for første gang på 30 år, skriver Aftonbladet.

Mats Malm ble valgt inn i 2018, og fra 1. juni vil han tiltre rollen som fast sekretær.

Nå skal Akademien se fremover.

– Jeg tror de vet at om de ikke går videre nå, så er det kjørt. Men det finnes ingenting som tyder på at de ikke kan fortsette, sier kulturredaktør Åsa Linderborg i Aftonbladet til NRK.