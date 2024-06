3 timer og 15 minutter.

Det er omtrent så lenge Taylor Swift står på scenen under «Eras Tour»-konsertene.

Til sammenligning sto popstjerna på scenen i omtrent 2 timer på hennes forrige turné «Reputation Stadium Tour».

De lange konsertene har skapt noen nye diskusjoner blant fansen i sosiale medier:

«Under hvilken låt kan jeg tillate meg å gå på do?» er spørsmålet.

Taylor Swift i Stockholm i mai. Foto: Kim Erlandsen, NRK P3

Enkelte foreslår den 10 minutter lange versjonen av «All Too Well».

Grunnen? Da går du sannsynligvis bare glipp av én låt, siden den varer så lenge.

Nevrolog: – Avhenger av hvor «swiftie» du er

Johanne Stokland er på vei til Swifts konsert i Lyon når NRK snakker med henne. Hun synes det er vanskelig å bestemme seg for når hun bør gå på do under konserten.

– Alle sangene er jo på en måte «bangers». Så man går jo glipp av noe uansett.

Johanne Stokland på Taylor Swift-konsert i Frankrike. Foto: Privat

Stokland er spent på om Swift sin konsert kommer til å føles for lang. Det handler spesielt om én ting:

– Jeg har jo tatt med høye hæler som jeg tenkte jeg skulle gå med. Så det kan jo bli veldig spennende.

På TikTok fraråder flere «swifties» folk som skal på konsert å ha på høye sko. De mener det blir for vanskelig å danse i 3 timer med hæler.

Andre sier man bør droppe å gå med lag på lag med klær. Det er fordi det vil ta lengre tid å få av alt, og dermed vil dopausene ta mer tid.

I likhet med Taylor Swift vil Johanne Stokland ha på seg høye hæler på konserten i Lyon. Foto: Kim Erlandsen, NRK P3

Om konserten ble lang for Stokland eller ei, får vi svaret på snart.

Ifølge nevrolog og professor i musikk, Geir Olve Skeie, vil det avhenge av hvor godt hun kan sangene til Swift.

– Hjernen lærer seg å like det du hører masse på og den blir bedre på å tolke det. En ny musikksjanger vil være mer krevende og slitsomt for hjernen. Da blir nok 3 timer lenge, tror Skeie.

Bør en konsert vare i over 3 timer? Ja. Det er supert! Nei. Det blir for lenge! Spørs hvilken artist det er snakk om Vis resultat

VG-anmelder tror flere vil gjøre som Swift

Taylor Swift er langt ifra den første artisten til å ha lange konserter.

For eksempel har Bruce Springsteen blitt hyllet i årevis for å holde ut lenge på scenen. Som den gangen han «brøt firetimersgrensen» på en konsert i Helsinki i Finland.

Er Bruce Springsteen kongen av lange konserter? Foto: JEFF FUSCO / Afp

Nylig sa artist Billie Eilish at hun aldri kunne tenke seg å spille en 3 timer lang konsert, slik Swift gjør:

– Jeg vil ikke engang ha det som en fan selv, jeg vil ikke engang høre min favorittartist i hele verden spille i tre timer, sa hun i en spørrerunde på appen Stadionhead.

Om Eilish vil det eller ei kan det hende vi må stålsette oss på flere lange konserter.

VGs anmelder Morten Ståle Nilsen tror flere artister blir inspirert av Swift.

– Jeg tror man tenker på disse showene som en slags maktdemonstrasjon. Når Taylor Swift spiller 45 sanger så er det en litt forfengelig ting å gjøre også, sier han og forklarer hva han mener:

– «Se så mange hits jeg har. Det tar 4 timer å spille nesten alle sammen!»

Maktdemonstrasjon? VGs anmelder mener de lange konsertene viser hvor mektig Swift er. Foto: Kim Erlandsen, NRK P3

Anmelderen mener flere artister kommer til å ville spille gjennom store deler av låtene sine, som Swift gjør på «The Eras Tour».

– Jeg tror en del artister ønsker å vise den type makt som Swift har gjort med denne turneen, og at det blir veldig attraktivt for dem å summere opp karrierene sine.

– Dropp de høye hælene!

Tilbake til Johanne Stokland i Lyon. Konfettien har lagt seg og showet er ferdig.

Hvordan var konserten?

– Ååå, det var helt surrealistisk. Det var så bra!

Johanne Stokland er strålende fornøyd med Swift-konserten i Lyon. Foto: Privat

Stokland kjente at hun var litt sliten på de aller siste sangene, men ellers er hun strålende fornøyd med konserten. Hun har likevel et tips til alle som skal på «The Eras Tour»:

– Man bør kanskje ikke ha høye hæler hvis man har ståbillett!