Laila vant Farmen

Lochert utklasset motstanderen Sophie Therese Lindberg i den avsluttende kunnskapskonkurransen på Kornsjø gård i Halden.

– Jeg er i sjokk. Jeg forstår ikke hva som har skjedd. Jeg er overveldet, rørt, glad – ja, alt på en gang. Jeg fatter ikke hva som har skjedd, sier årets Farmen-vinner til TV 2.

– Jeg har vært en «lonely rider». Jeg har stått for mine valg, helt alene og ikke gått inn i noen allianser. Veien har vært kronglete, og av og til tøff, men jeg er veldig stolt over at jeg har gått den alene, sier hun.