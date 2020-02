– Jeg trodde jeg skulle krige mot Vidar, men vi skal spille på samme lag, sier Herman Dahl.

Han og de andre deltakerne skal først dirigere KORK med en selvvalgt låt, før de må komme i mål med et klassisk stykke i samarbeid med sin partner.

Dette er de selvvalgte låtene i kveld:

Silya Nymoen – Misirlou, fra Pulp Fiction

Herman Dahl – When you wish upon a Star, fra Pinocchio

Adam Schjølberg – Gabriel's Oboe

Vidar Magnussen – Main theme, Star Wars

Dette dirigerer de sammen:

Silya Nymoen og Adam Schjølberg – Fanfare For The Common Man

Herman Dahl og Vidar Magnussen – Holbergs Suite

Det blir andre gang Magnussen dirigerer sin favorittmusikk fra Star Wars. Denne gangen bytter han ut Darth Vader-musikken med kjenningsmelodien til romeventyret.

– Jeg er altfor opptatt av Star Wars. Det bikker over i noe litt drøyt. Jeg ante ikke at stykket jeg har valgt var så vanskelig. Den er så vanskelig at jeg ikke vet om jeg vil få den til, sier Magnussen.

I søndagens «Maestro» skal to og to deltagere være på lag, og bytte på å dirigere i løpet av et stykke. Du trenger javascript for å se video. I søndagens «Maestro» skal to og to deltagere være på lag, og bytte på å dirigere i løpet av et stykke.

Imponerte med Nirvana

Forrige uke stod «Topp 20» i orkesterdrakt på menyen. Silya Nymoen slo til med konkurransens første 10-er med «Smells Like Teen Spirit» av Nirvana.

Helén Vikstvedt måtte forlate konkurransen etter at hun og Adam Schjølberg havnet i utstemmingsduell, og KORK sendte sistnevnte videre. Det var tredje uken på rad at Schjølberg ble valg videre av orkesteret, og dermed ble det slutt på dirigent-reisen for Vikstvedt.

– Det har vært helt fantastisk og overveldende å stå foran KORK, sier hun.

Dommere og publikum gir poeng til deltakeren de mener fortjener å gå videre – før KORK avgjør hvem av de to med minst stemmer som må dra hjem. I selve finalen er det publikum og dommere som kårer hvem som er den beste dirigenten og vinner av «Maestro».

