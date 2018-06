Laget selvportrett av seg selv som Kim Jong-un

– Best i Norden

Den kjente svenske musikkjournalisten og anmelderen Jan Gradvall, liker norske musikere. I sin anmeldelse av Jenny Hvals EP «The Long Sleep», som han er svært begeistret for, tar han også med Susanne Sundfør, og skriver at de to er de mest visjonære og progressive artistene i Norden for tida. Om Sundfør skriver han at hun er den beste liveartisten han har sett.