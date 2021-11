Mangelen på mangfold i barnelitteraturen har lenge vært et debattert tema. En gjennomgang Aftenposten gjorde i 2019 visste at om lag én av 20 skjønnlitterære barnebøker har en hovedkarakter med tydelig flerkulturell bakgrunn.

Med andre ord har det vært en mangel på etnisk mangfold i barnelitteraturen. Men flere ferske bøker forsøker å løse denne skjevheten.

I høst ble både «Nattsvermerne» og «Bak den svarte porten» gitt ut. Begge er illustrerte barnebøker der hovedpersonen kommer fra familier med flerkulturell bakgrunn.

Ansvar for å vise variasjon

– Jeg mener at representasjon er viktig. Det er viktig at alle kan få se seg selv i historiene vi leser, og jeg tror det er viktig at vi ser mennesker som er annerledes enn oss selv, uansett hvem vi er. Dette gjelder også for barn, sier Sunniva Sunde Krogseth.

Sunniva Sunde Krogseth, som har skrevet og illustrert «Nattsvermerne», sier at hun tar et valg hver gang hun gir en karakter et navn eller bestemmer seg for hvordan vedkommende ser ut. Foto: Johanne Nyborg / Gyldendal

Hun er forfatter og illustratør bak boken «Nattsvermerne», som er en billedbok for barn. Bokas hovedperson er Noor, en ung jente som er redd for å sove ute, men som får en magisk overraskelse. Forfatteren forteller at det var et naturlig valg for henne å presentere Noor og hennes familie som melaninrike.

– Jeg har alltid sett for meg at historien finner sted i Gamlebyen i Oslo, hvor jeg selv bor. Bydelen har en veldig mangfoldig befolkning, og det har vært veldig naturlig for meg å speile dette i boken min, selv om etnisitet ikke er en tematikk i historien, sier Krogseth.

Hun understreker likevel at hun kunne tatt samme valg om historien hadde vært satt et annet sted.

– Barn kommer i alle mulige variasjoner, og som forfatter og illustratør føler jeg et ansvar for å vise nettopp dette. Jeg tar et valg hver gang jeg gir karakteren min et navn eller bestemmer meg for hvordan noen ser ut. Det finnes ikke noe som er «nøytralt», sier Krogseth.

Her ser vi Noor med familien sin. Forfatter og illustratør Krogseth ser for seg at familien er bosatt i Gamlebyen i Oslo, et område hun selv bor i. Foto: SUNNIVA SUNDE KROGSETH / Gyldendal

– Hva tenker du om at en hvit person lager en bok som omhandler personer av andre etnisiteter?

– Det er absolutt fallgruver å gå i, og som hvit og majoritetsnorsk er det også vanskelig for meg å se om jeg går i disse, selv om jeg kommer fra et sted med gode intensjoner, sier Krogseth.

Selv tenker hun det er et vesentlig skille mellom bøker som har melaninrike mennesker i en fortelling, uten at det er tema, og det å fortelle historier om for eksempel rasisme.

– Det ville vært feil om jeg skulle skrive en bok om hvordan rasisme oppleves, det er ikke min historie å fortelle, sier hun.

Spørsmål fra forlaget

Anders Bortne synes det er viktigst at man kan relatere seg til karakteren, uansett hudfarge. Foto: Agnete Brun / Gyldendal

Forfatteren bak boken «Bak den svarte porten», Anders Bortne, forteller at etnisitet ikke var noe han tenkte over da han skrev boken.

– For meg var det bare karakteren og det som skjedde med henne, sier Bortne.

«Bak den svarte porten» handler om Olivia, som ikke har mange venner, men gjerne vil gå knask eller knep på Halloween. Universelle temaer som ensomhet, frykt og vennskap står i sentrum av historien.

Det var først da boken skulle illustreres av Marianne Gretteberg Engedal, alias Skinkeape, at diskusjonen om karakterenes visuelle utforming ble et tema.

– Jeg tror forlaget er veldig bevisste på grunn av debatten rundt mangfold. Det viktigste for meg var at det var karakterer som barn synes er spennende og klarer å følge, sier Bortne.

Det var redaktøren for boken, Bente Lothe Orheim i Gyldendal, som først tok opp spørsmålet rundt etnisitet i «Bak den svarte porten».

– Vi arbeider bevisst med mangfold, og da jeg spurte om hovedpersonen kunne ha mørk hudfarge, så var forfatter og illustratør positive. Representasjon eller hudfarge er ikke et tema i seg selv i denne bildebokfortellingen, men en naturlig del av boka, sier Orheim.

Boken «Bak den svarte porten» handler om Olivia som ikke har noen å gå knask eller knep med på Halloween. Det var redaktøren for boken som først tok opp spørsmålet om hvilken etnisitet Olivia skulle ha. Foto: Skinkeape / Gyldendal

Bortne mener også at tematikken er viktig, og håper at «Bak den svarte porten» kan være et bidrag til å øke det. Likevel synes han ikke det er nok i seg selv.

– Dette er jo en historie som ikke handler om mangfold, og jeg tenker at man også må tenke innhold og historier som tar utgangspunkt i det. Men, det er fint om denne boken kan bidra, sier han.

I ryggmargen

Skuespiller og barnebokforfatter Tinashe Williamson poengterer at mange barn i dag føler seg utenfor fordi de i dag ikke ser seg selv i litteratur eller på TV. Foto: Truls Qvale / Cappelen Damm

Skuespiller og forfatteren bak «Håndbok for unge antirasister», Tinashe Williamson, synes det er veldig fint at det nå kommer barnebøker med større representasjon.

– Jeg synes det er viktig når vi snakker om mangfold og representasjon at det nettopp er vanlige historier og vanlige familier som blir presentert. Det er så viktig at man ikke alltid må kommentere at en familie er melaninrike eller av asiatisk opprinnelse. At man ikke alltid problematiserer det med «hun ble mobbet fordi hun er mørk» eller «hun ville ha hår som de andre», sier Williamson.

Hun mener at det viktigste å huske på når det kommer til mangfold i barnebøker, er at disse bøkene skal gjenspeile samfunnet vårt. Williamson poengterer at mange barn i dag føler seg utenfor fordi de i dag ikke ser seg selv i litteratur eller på TV.

– Man må ha mangfold i ryggmargen, spesielt når man skal lage ting til barn. De skal lese dette, og begynne å bygge opp deres egenverd og selvfølelse. Det begynner veldig tidlig, og det er vår jobb å passe på at alle barn ser seg selv representert, sier Williamson.

Universelle temaer som ensomhet, frykt og vennskap står i sentrum av historien i boka «Bak den svarte porten». Foto: Skinkeape / Gyldendal

En del av noe større

Veronica Salinas, som jobber med mangfold og utvikling ved Norsk Barnebokinstitutt, sier det er viktig å huske at dette handler om mer enn kjønn og etnisitet, og at gjenkjennelse er nøkkelen.

Salinas har sett på både «Nattsvermerne» og «Bak den svarte porten», og liker godt at begge bøkene har mørkhudede hovedpersoner, uten at det blir tematisert i bøkenes handling. Hun forteller at dette er en større tendens hun ser i samtidslitteraturen.

Salinas synes ikke nødvendigvis at fortellingene i seg selv er nyskapende, men mener dette er en styrke fordi det gjør gjenkjennelsesfølelsen sterkere.

– Melaninrike barn trenger også slike historier som ikke problematiserer deres utenforskap, sier hun.