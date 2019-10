Lager «Game of Thrones»-oppfølger

Serien «House of the Dragon» er en såkalt prequel, en serie som utspiller seg før originalverket.

– Jeg har gleden av å kunngjøre at vi i dag bestiller «House of the Dragon» som serie til HBO, sa programsjef Casey Bloys i HBO på en lansering i Los Angeles tirsdag.

«Game of Thrones»-fansen kan glede seg over at serien nå blir fulgt opp med en oppfølger. Foto: AP

Handlingen i den nye serien basert på George RR Martins fantastiske univers skjer 300 år før hendelsene i den populære TV-seien «Game of Thrones». Serien på åtte sesonger sprang ut av boken «Fire and Blood». Siste sesong ble sendt våren 2019.

«House of Dragon» vil også være basert på «Fire and Blood». Det er ventet at serien vil bestå av ti episoder. Det er ikke kjent når den vil komme på skjermen.