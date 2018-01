Kunsthøyskolen i Oslo (KHiO) ble like før jul kalt inn til et hastemøte hos Kunnskapsdepartementet etter at de hadde mottatt varsler om seksuell trakassering som skal ha pågått ved skolen over lengre tid.

Mannen skriver i en SMS til NRK at skolen varslet ham om trakasseringsanklager første gang etter at de mottok et anonymt brev i 2009.

«Det som kom frem etter undersøkelser var at jeg var ekstremt flørtete, hadde en tendens til å stå for nærme studentene,» skriver han.

Han sier at han ble sendt til coach og mener at han etter dette har forsøkt å endre seg etter varselet i 2009.

Nåværende rektor Jørn Christian Mortensen sier imidlertid at det har kommet inn saker som har ført til reaksjoner også de siste årene.

«Ryktene om min fortid forfølger meg. Det virker som at uansett hva jeg gjør eller sier, og hvor gode intensjoner jeg har, har jeg blitt bedømt ut fra fortiden min. Den pedagogen jeg har blitt er ikke den samme som jeg engang var», skriver han.

Han avslutter med å beklage overfor dem han har tråkket over grensene til.

Jeg har tydeligvis gjort mye dumt, såret og fornærmet en del mennesker. Dette beklager jeg dypt Ansatt ved KHiO

– Skolen har gjort en dårlig jobb

Tidligere elever NRK har snakket med mener oppførselen til læreren har pågått i lang tid før varselet i 2009.

– Første gang jeg hørte om elever som opplevde trakassering av denne mannen, var i 1996, forteller tidligere elev ved skolen.

Tidligere elever forteller til NRK at de kjenner til varsler om alvorlige overtramp som ledelsen hverken har registrert eller tatt videre.

– Denne mannen kunne ha blitt fjernet fra undervisning for 20 år siden, skolen har rett og slett gjort en veldig dårlig jobb, mener de.

Rektor ved Kunsthøyskolen i Oslo, Jørn Christian Mortensen, sier «alt» som har vært oppe tidligere hentes frem igjen. Foto: Koro

– Ren forsømmelse

Rektor ved KHiO, Jørn Christian Mortensen, sier til NRK at alt som har vært oppe tidligere nå hentes fram igjen.

Han sier at skolens ledelse er klar over at varslene strekker seg langt tilbake i tid og at dersom elevenes anklager har blitt ignorert eller ikke registrert, så er det kritikkverdig.

– Jeg håper vår undersøkelse av hva som er varslet og hvordan det er reagert, eventuelt ikke reagert, vil gi oss svar.

Den anklagede læreren sier selv at han hverken kan bekrefte eller avkrefte om han fikk advarsler fra ledelsen så langt tilbake som for 20 år siden.

«Jeg husker rett og slett ikke, beklageligvis».

Dersom ledere har visst men ikke tatt tak i det så er det en ren forsømmelse Jørn Christian Mortensen, rektor ved KHiO

– Vanskelig å si ifra

Flere av episodene som elevene reagerer på, skal ha skjedd åpenlyst.

– Språket han har brukt har vært et seksualisert språk, han har berørt elever, og presset seg på seksuelt, forteller en tidligere elev.

En annen elev sier han varslet sin studieleder, men at det i løpet av hans tid ved skolen ikke ble fulgt opp.

Elevene forteller at dette er noe «alle» har fått med seg, men at det for unge studenter har vært vanskelig å si ifra.

– Det er en ekstrem konkurranse for å komme inn på denne skolen, du har jobba beinhardt for å komme gjennom nåløyet og det er få jobber når du er ferdig.

Elever forteller at de har varslet om trakassering, uten at ledelsen har gjort noe med det. Foto: Kristin Granbo / NRK

– Ingen meldte seg

NRK har vært i kontakt med tidligere ledere ved Kunsthøgskolen i Oslo, men ingen av dem ønsker å kommentere saken mens skolen holder på med sin utredning.

Cecilie Broch Knudsen, som var rektor fra 2007-2015, skriver i en SMS til NRK at saksgangen i sin helhet blir gjort rede for av nåværende ledelse, og henviser til Jørn Christian Mortensen.

Til Khrono forteller hun at de fikk en anonym varsling om seksuell trakassering i 2008 og at hun koblet inn både Studenthelsetjenesten og en ekstern jurist.

– Dessverre meldte det seg ingen, til tross for at vi informerte om systemet på fakultetet og på hele høgskolen. Det ble slått opp informasjon på veggene, og fakultetene ble oppfordret til å ta det opp i kollegiemøter, sier Broch Knudsen til Khrono.

– Omfattende og av høy alvorlighetsgrad

I løpet av helgen som var kom det inn ett nytt konkret varsel til ledelsen ved KHiO, i tillegg til varselet som ble sendt Kunnskapsdepartementet før jul.

En tidligere mannlig elev sier til NRK at han sendte inn et nytt varsel til skolen før jul, fordi han opplevde at det ikke hadde blitt fulgt opp da han var elev ved skolen.

Mortensen sier at ledelsen gir gjennomgangen av varslene som har kommet inn høyeste prioritet nå.

– Varslene vi jobber med er omfattende og av høy alvorlighetsgrad.

Kunnskapsdepartementet har bedt KHiO vurdere om hvorvidt de skal politianmelde den ansatte.

– Vi har gitt høyskolen frem til senest 12. januar med å redegjøre for hvordan sakene er fulgt opp og hvordan KHiO skal jobbe videre for å hindre seksuell trakassering, sier ekspedisjonssjef Toril Johansen til NRK.