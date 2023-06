En gang var skeiv kjærlighet et tabu i filmbransjen. Filmstjerner levde i skapet. Heterofile skuespillere som tok på seg homofile roller, ble sett på som spesielt modige. Men særlig de siste årene har det kommet stadig flere morsomme, triste og vakre historier om skeive menn og kvinner. Her er sytten strømmetips før Pride-helgen, i alfabetisk rekkefølge:

« 120 slag i minuttet »

Frankrike, 2017. Regi: Robin Campillo.

"120 slag i minuttet". Foto: Arthaus

Helt konkret handler «120 slag i minuttet» om kampen mot Aids, og om den krevende, kranglete og desperate organiseringen som redde homofile og vennene deres måtte få til for å bli hørt og hjulpet av myndighetene. Men det er også en historie om kjærlighet under ekstremt vanskelige vilkår, mellom to menn, en syk og en frisk. Om hva slags forhold de kan og vil ha, når tiden for den ene er i ferd med å renne ut.

«A Single Man»

USA, 2009. Regi: Tom Ford.

Ikke så uventet, kanskje, når det er motskaper Tom Ford som står for regien, men det må sies likevel: «A Single Man» er en ekstremt elegant film, lagt til Los Angeles i 1962. I sentrum står den triste og velkledde George (Colin Firth).

Kjæresten Jim (Matthew Goode) har dødd, og George bærer på en stor sorg. Det er en sorg som holder på å sprenge ham fra innsiden, men som han må holde skjult for omgivelsene.

«Blå er den varmeste fargen»

Frankrike, 2013. Regi: Abellatif Kechiche.

"Blå er den varmeste fargen". Foto: Arthaus

Året var 2013, og «Blå er den varmeste fargen» sendte brusende bølger gjennom Filmfestivalen i Cannes. Det hadde å gjøre med filmens lange og eksplisitte sexscener, men også at den lesbiske kjærlighetshistorien beruset både publikum og Steven Spielbergs jury. Kechiche og skuespillerne hans stakk til sist av med den gjeve Gullpalmen.

I ettertid skulle det bli bråk. Kechiche ble beskyldt for å filme en mannlig fantasi, og skuespillerne sa de hadde følt seg ukomfortable under innspillingen. Likevel er «Blå er den varmeste fargen» en følsom, gripende film, som skildrer kjærlighetens dypeste desperasjon og grensesprengende lykke som få andre.

«Boys Don’t Cry»

Amerikansk, 1999. Regi: Kimberly Peirce.

"Boys Don't Cry". Foto: REUTERS

«Boys Don’t Cry» var en av de første filmene om transpersoners utsatthet og indre liv som fant veien til et bredt publikum. Den nådde til og med opp til den ganske konvensjonelle Oscar-scenen, da Hilary Swank vant Oscar for sin rolle som Brandon Teena.

Transgutten Brandon forsøker å bygge seg en ny identitet på bygda i Nebraska, og en stund virker det som om lykken er innen rekkevidde. Drømmejenta Lana (Chloë Sevigny) likeså. Men det er som om det henger en stormsky over hodet på Brandon hele veien, og det hele ender hjerteskjærende.

«Brokeback Mountain»

Amerikansk, 2005. Ang Lee.

"Brokeback Mountain". Foto: Alberta Film Entertainment

Også «Brokeback Mountain» viste at store publikumsskarer kunne flokke til filmer som tidligere hadde vært sett på som marginale, først og fremst laget for et minoritetspublikum. Filmen er en svimlende romantisk og dypt rørende historie om homofil kjærlighet i et barskt cowboymiljø.

Jack (Jake Gyllenhaal) og Ennis (Heath Ledger) møtes og blir betatt av hverandre, men kjærligheten kan de bare leve ut i skjul, blant saueflokkene de gjeter. Lykke til med å klare å holde tårene tilbake på slutten

«Call Me By Your Name»

Italiensk/fransk/amerikansk/brasiliansk, 2017. Regi: Luca Guadagnino.

"Call Me By Your Name". Foto: United International Pictures

Det handler om den første, store, altoppslukende forelskelsen i «Call Me By Your Name». Og den blomstrer i omgivelser som er nesten gispende vakre. I en nedslitt villa i Nord-Italia bor Elio (Timothée Chalamet), en nerdete og boklig tenåring, med familien sin.

Elios verden rystes når den smellvakre Oliver (Armie Hammer) kommer for å jobbe for faren. Elio må plutselig finne ut av voksne drifter og følelser, og det i en verden som nærmest eksploderer i sanselighet rundt ham. Det blir et ømt og klokt tilbakeblikk på hvordan det er å være veldig ung og få verden snudd på hodet.

«En fantastisk kvinne»

Chilensk, 2017. Regi: Sebastián Lelio.

"En fantastisk kvinne".

Hvordan føles det når hele omverden helst vil late som om din store kjærlighet egentlig ikke eksisterte? Marina (Daniela Vega) er transkvinnen som sørger over kjærestens død. Det blir ikke lettere av at ingen andre er særlig interessert i å behandle henne som enke og pårørende. I alle fall ikke kjærestens familie, som han forlot for å være sammen med Marina. Alene, uten forbindelser eller økonomiske ressurser, kjemper Marina for respekt, i en usentimental film full av undertrykket raseri.

«Fucking Åmål»

Sverige, 1998. Regi: Lukas Moodyson.

"Fucking Åmål". Foto: Sabdrew Metronome

En sjarmbombe av en klassiker. «Fucking Åmål» dirrer av den særegne frustrasjonen av å være tenåring, full av vilje og lengsler, og samtidig være fanget i en liten by der ingenting skjer og ingenting forandrer seg. I tillegg har Agnes (Rebecka Liljeberg) et annet betydelig problem: Hun er forelsket i Elin (Alexandra Dahlström), skolens peneste.

Men selv i lille Åmål kan mirakler skje, og Lukas Moodysons gjennombruddsfilm er en historie om hvordan verden iblant gir deg revansj og selv de hemmeligste drømmer kan bli virkelighet.

«Maurice»

Britisk, 1987. Regi: James Ivory.

"Maurice" Foto: Mary Evans Picture

På åtti- og nittitallet kom en perlerad av britiske historiske dramaer som alle bar signaturen til regissør James Ivory og produsent Ismail Merchant. De hadde titler som «Tilbake til Howard's End», «Et rom med utsikt» og «Resten av dagen».

Kanskje var det ikke så rart at Ivory og Merchant hadde en så god fingerspissfølelse for spenningene mellom fasade og virkelighet i den gamle engelske overklassen. De levde selv i et hemmelig kjærlighetsforhold, som varte helt frem til Merchants død. Den vakre «Maurice» er kanskje den av filmene som ligger tettest på det de selv opplevde. Her fortelles historien om to unge menn (James Wilby og Hugh Grant), som forelsker seg, men ikke våger å bryte ut av konvensjonen.

«Moonlight»

(USA, 2016. Regi: Barry Jenkins).

"Moonlight"

«Moonlight» foregår i en drømmende verden der det er mye som ikke kan sies høyt. Faktisk er det mye som nesten ikke kan tenkes en gang. Little (Alex R. Hibbert) vokser opp en hard del av Miami.

Det er liksom noe i ham, noe mykere, noe annerledes, som gjør at de andre guttene straks kaster seg over ham og plager ham. Et av de få rolige stedene er hos narkolangeren Juan (Mahershala Ali). Når Little spør om hva «faggot» betyr, svarer Juan kontant: «Det er et ord de bruker for å få homofile til å mislike seg selv».

Little vokser opp og blir selv hard. Han setter ikke ord på det han føler før det nesten er for sent, i et gripende møte med en gutt fra fortiden.

«Portrett av en kvinne i flammer»

Fransk, 2019. Regi: Céline Sciamma.

"Portrett av en kvinne i flammer"

Hva vil det si å se noen? Kunstneren Marianne (Noémie Merlant) får i oppdrag å male den rike Héloise (Adele Haénel). Det er et bestillingsverk fra en mulig frier som lurer på om han skal slå til. Men underveis oppstår det en enorm, glødende lidenskap mellom hun som maler og hun som blir malt.

«Portrett av en kvinne i flammer» er også en historie om en verden der menn har makten, men er bortimot usynlige. Det handler om fortroligheten og forelskelsen kvinner imellom, og om kunsten som kommer ut av det, uten at mennene som omgir dem får det med seg en gang.

«Pride»

Britisk, 2014. Regi: Matthew Warchus.

"Pride" Foto: Zuma Press

Å, kom igjen, tilstå det. Det er rett og slett lite som føles så bra som å se folk som ikke har noe til felles, bli venner på film. Det skjer så til de grader i lykkepillen «Pride». Dramakomedien er rett og slett en feelgoodfilm om Aids og gruvestreik.

Vi er i Margaret Thatchers Storbritannia. En håndfull homofile aktivister foreslår å gjøre felles sak med en gruppe streikende gruvearbeidere, fordi de har samme fiende. Gruvearbeiderne knurrer, men til sist blir alle fordommer overvunnet. «Pride» er rett og slett en film det er umulig ikke å bli oppløftet av.

«Smerte og ære»

Spansk, 2019. Regi: Pedro Almódovar.

"Smerte og ære".

Det skjer noe spesielt når Pedro Almódovar, den store, spanske kronikøren av skeivt liv, henter inn sin gamle venn Antonio Banderas i «Smerte og ære».

Banderas spiller rollen som en homofil regissør som plages av mystiske smerter. Han ser tilbake, på alt han har opplevd, alt han ikke helt forsto. Blant det som kommer opp, er kjærlighetshistorien med Salvador (Asier Flores). De to aldrende mennene gjenforenes, i en poetisk og litt trist historie om ulmende lidenskap i siste halvdel av livet.

«The Favourite»

Gresk/britisk, 2018. Regi: Yorgos Lanthimos.

"The Favourite" Foto: Yorgos Lanthimos

På en liste som dette blir det nødvendigvis mange ømme, følsomme filmer. «The Favourite» er ikke en sånn en. Snarere snakker vi om en svart og nesten Monty Python-aktig komedie, lagt til det britiske hoffet tidlig på 1700-tallet.

Her foregår det et skikkelig fandenivoldsk, lesbisk trekantdrama. Dronning Anne (Olivia Colman) er forvirret og kanskje psykisk syk. Hun lar seg enkelt manipulere av elskerinnen sin, Lady Sarah (Rachel Weisz). Forholdet utfordres av oppkomlingen Abigail (Emma Stone), og snart raser en beinhard kamp om dronningens gunst. Det handler om makt og klassereiser, men kanskje også, når det kommer til stykket, om kjærlighet.

«The Happy Prince»

Britisk, 2018. Regi: Rupert Everett.

"The Happy Prince" Foto: Shutterstock editorial

Den britiske forfatteren Oscar Wilde var blant dem som betalte en høy pris for å forelske seg i menn. Han var Londons mest feirede mann, før han mistet alt etter å ha tilstått i retten at han var homofil. Wilde har betydd mye for den britiske skuespilleren Rupert Everett, som både har regien og hovedrollen i denne poetiske filmen om den siste tiden i Wildes liv.

Everett lå selv an til å bli en stor filmstjerne på nittitallet, men mistet selv muligheten til å spille streite hovedroller da han valgte å være åpen om legningen sin. Den dype forståelsen han har for Wilde løper som en bekk gjennom hele «The Happy Prince».

«The Kids Are All Right»

Amerikansk, 2010. Regi: Andrew Haigh.

"The Kids Are All Right" Foto: Scanbox Entertainment AS

Blant alle historiene om lengsel og forbudt lidenskap i den skeive filmkanon, er «The Kids Are All Right» en sjeldnere plante. Dette er nemlig en dramakomedie om et stabilt lesbisk familieliv og samliv, som plutselig rokkes ved.

Barna til Nic og Jules (Annette Bening og Julianne Moore) bestemmer seg nemlig for å finne ut sæddonoren som skapte dem. Det fører til at den shabby og sjarmerende Paul (Mark Ruffalo) braser inn i familien, og snart må alle finne rollene sine på ny. Resultatet er en både munter og alvorlig affære om alt som kan skje når du ikke tror at det kommer til å skje så mye mer.

«Weekend»

Britisk, 2011. Regi: Andrew Haigh.

"Weekend" Foto: Filmweb

Russell og Glen (Tom Cullen og Chris New) har egentlig ikke problemer med samfunnet som sådan. De er omgitt av aksept og gode kompiser. Men også de står overfor en nøtt når de har det som er en nærmest opplest og vedtatt one-night-stand. Og hva gjør du da, hvis du er en verdensvant ung mann som skjønner normene og reglene, men som likevel merker at du har lyst til at dette skal bli noe mer?

«Weekend» er et fint, realistisk lite drama om den vanskelige forelskelsen. Det handler om hvor krevende det er å være ærlig og sårbar, når det er noen du liker veldig godt, men ikke vet om liker deg.