– Jeg har opplevd at en utenlandsk journalist jeg prøvde å godsnakke med på en fest for å skrive om det jeg holdt på med, ga beskjed om at han gjerne kunne skrive en sak hvis jeg sugde ham.

Historien er fra Linn Søvig i spillutviklerselskapet Pineleaf Studio, fra en konferanse i utlandet.

Hun er en av flere kvinnelige spillutviklere og -produsenter som nylig har fortalt om sine opplevelser med trakassering og diskriminering i spillbransjen i det siste. Det var podkasten Spillrevyen, laget av Jon Cato Lorentzen og Lars Richard Olsen, som først løftet tematikken og snakket med kvinnene.

Ikke bedre i Norge

– Jeg opplever at jeg blir tatt mer seriøst i USA enn i Norge når jeg står på stand og prøver å selge et spill, sier Søvig.

Hun mener kvinner ofte blir oversett og omgått til fordel for mannlige kolleger både i møtet med kunder og resten av bransjen.

Henriette Myrlund er grunnlegger og leder av Tellicherry Games. Hun sier kvinnene som utsettes for trakassering stort sett kun har hverandre å støtte seg på i etterkant. Foto: Privat

Henriette Myrlund i Tellicherry Games forteller også om ubehagelige opplevelser. Ved en anledning i utlandet ble hun introdusert for en tilsynelatende viktig person i bransjen, men som ikke var interessert i å høre om hennes nye spill.

– Jeg fortalte om min forretning og de tingene jeg holdt på med som spillutvikler, men han lurte på hvor mange følgere jeg hadde på Twitch og YouTube. Og ut av det blå spør han om han kan kysse meg, forteller Myrlund.

Ingen åpen plattform for dialog

De to spillprodusentene opplever ikke at de har et forum for å lufte de opplevelsene de har hatt. I hovedsak må de støtte seg på hverandre

Åse Kringstad, leder av Virke Produsentforeningen, sier de må minne om at retningslinjene mot trakassering finnes. Foto: Virke Produsentforeningen

Virke Produsentforeningen organiserer store deler av spillbransjen i Norge. I 2018 lagde de retningslinjer for å hindre trakassering. Leder Åse Kringstad mener disse retningslinjene har hatt effekt, men at de også skal ta opp temaet i større grad framover.

– Når denne saken kommer opp viser den at det er nødvendig å kikke på dette på nytt, minne våre medlemmer om at vi har retningslinjene, og minne om at vi kan hjelpe til i situasjoner som dette, sier Kringstad.