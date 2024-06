Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Fiona Harvey saksøker Netflix for 170 millioner dollar, tilsvarende 1,8 milliarder norske kroner.

Hun hevder en vesentlig rollefigur i TV-serien «Baby Reindeer» er basert på henne.

Serien har skapt debatt og fikk rundt 54 millioner visninger i løpet av den første måneden.

Harvey hevder flere elementer i serien er løgn og at hun er blitt identifisert og har mottatt trusler på grunn av serien.

Harvey krever minst 50 millioner dollar i erstatning, i tillegg til minst 50 millioner for psykisk påkjenning, tap av livsglede og tapt inntekt. Hun krever også minst 50 millioner av seriens overskudd og minst 20 millioner i strafferstatning.

Netflix har uttalt at de vil forsvare saken iherdig og støtte serieskaper Richard Gadd.

Richard Gadd selv er ikke saksøkt i søksmålet og har så langt ikke kommentert saken.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Da hun sto fram offentlig første gang, i et intervju med Piers Morgan, sa Fiona Harvey at hun vurderte å saksøke Netflix.

Nå har hun gjort det. Og det for 170 millioner dollar, rundt 1,8 milliarder norske kroner.

Det hele startet med en TV-serie som hadde premiere på Netflix 11. april. En TV-serie strømmegiganten kaller «en sann historie».

Dette er «Baby Reindeer» Ekspander/minimer faktaboks «Baby Reindeer» er en Netflix-serie som hadde premiere 11. april 2024.

Serien på sju episoer er skrevet av komiker Richard Gadd, basert på et enmanns-skuespill han skrev i 2019.

Han spiller også hovedrollen i serien som er både et drama og en komedie.

Den er regissert av Weronika Tofilska og svenske Josephine Bornebusch.

«Dette er en sann historie» står det etter seriens åpningsscene.

«Baby Reindeer» handler om bartender Donny Dunn som drømmer om å jobbe som komiker.

En dag på puben møter han en middelaldrende kvinne kalt Martha som begynner å stalke ham.

Gadd sier han har fått 41.071 e-poster, 350 timer med telefonsvarer-beskjeder, 744 tvittermedlinger, 46 Facebook-meldinger og 106 brevsider av kvinnen.

I serien blir Donny også utsatt for seksuelle overgrep, fra en mann med makt i bransjen og fra Martha.

Martha, spilt av Jessica Gunning, fremstilles som en løgnaktig, manipulerende, mentalt forstyrret og sjuskete kvinne som bor nærmest som en ekstrem samler.

«Baby Reindeer» har ligget på Netflix' toppliste siden premieren. Den første måneden fikk den rundt 54 millioner visninger, slik Netflix måler seing. Første uken i juni lå den på tiendeplass.

Traumatisk

«Baby Reindeer» er ifølge NRKs anmelder «en stalker-historie som blander sort situasjonskomikk, traumatiske opplevelser og elementer fra psykologisk thriller».

Richard Gadd som Donny Dunn i «Baby Reindeer». Han siter bakerst på en buss i gul jakke. Foto: Netflix

Foruten tidvis intens stalking, viser serien flere tilfeller av seksuelle overgrep, og den har skapt debatt. «Baby Reindeer» fikk bare første måneden rundt 54 millioner visninger.

Serieskaper Richard Gadd har sagt at han har gjort mye for å anonymisere de virkelige personene. Han har også bedt seerne la være å prøve å finne ut av hvem rollefigurene er i virkeligheten.

Dette bildet av Fiona Harvey, i forbindelse med Piers Morgan-intervjuet der hun for første gang sto fram offentlig, delte Piers med sine 8,7 millioner følgere på X 13. mai. Foto: Piers Morgan på X

Dette har likevel ikke hindret hobbydetektiver på internett i å forsøke å identifisere de ulike partene.

I mai sto en britisk kvinne fram på Piers Morgans YouTube-program og hevdet hun var kvinnen serien er basert på.

Fiona Harvey hevdet der at flere elementer i serien var løgn, og at den er ren fiksjon. Hun sa også at hun hadde blitt identifisert og hadde fått flere trusler.

Krever 1,8 milliarder

Nå er det kjent at Harvey har saksøkt Netflix i California. Der kaller hun påstanden om at «Baby Reindeer» er en sann historie «TV-historiens største løgn».

Jessica Gunning som Martha i «Baby Reindeer». Martha fremstilles som en mentalt forstyrret, sjuskete og tidvis voldelig person. Foto: Ed Miller / Netflix

Harvey hevder videre at serien er en løgn «fortalt av Netflix og serieskaper Richard Gadd motivert av grådighet og berømmelse-kåtskap. En løgn designet for å skaffe flere seere, mer oppmerksomhet, mer penger og for å på ondskapsfullt vis ødelegge livet til saksøker Fiona Harvey (...)».

Ifølge Variety krever Harvey minst 50 millioner dollar i erstatning, og i tillegg minst 50 millioner for «psykisk påkjenning, tap av livsglede og tapt inntekt».

Richard Gadd som Donny og Jessica Gunning som Martha i et lekent øyeblikk i «Baby Reindeer». Foto: Ed Miller / Netflix

Hun krever også minst 50 millioner av seriens overskudd og minst 20 millioner i strafferstatning.

Deadline har publisert søksmålet, som kan leses i sin helhet her.

Netflix lover å støtte serieskaper

Torsdag, like etter at søksmålet ble kjent, kom en talsperson fra Netflix med en uttalelse:

– Vi kommer til å forsvare denne saken iherdig og å støtte Richard Gadds rett til å fortelle sin historie.

Skuespillerne Nava Mau, Richard Gadd og Jessica Gunning på et arrangement for serien i New York i juni. Foto: John Nacion / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP / NTB

Gadd selv er ikke saksøkt i søksmålet, og han har så langt ikke kommentert saken.

Gikk viralt

Ifølge Piers Morgan selv ble intervjuet med Fiona Harvey sett av 10 millioner på få dager. Han hevder også at ett klipp fikk 25 millioner visninger på TikTok på kort tid.

I etterkant av intervjuet sa Harvey til skotske Daily Record at hun ville ha én million pund av Morgan, etter å ha fått betalt 250 pund for intervjuet. Dette kommenterte Morgan på X med «Nei, Fiona ... du vil ha en agent.».

Ifølge BBC var flere kritiske til Morgan etter intervjuet. Én The Guardian-kommentator mente Piers utnyttet Harvey.

Virkelighet i fiksjonen

Også i Norge har det tidligere gått debatter om verk som ligger nær virkeligheten.

Som da Vigdis Hjorth skrev romanen «Arv og Miljø», der hun forteller historien om arveoppgjøret mellom tre søstre og en bror etter farens død, og om hvordan familien reagerer da storesøsteren forteller at faren misbrukte henne seksuelt da hun var barn.

Også Karl Ove Knausgårds «Min kamp» og Tomas Espedals roman «Elsken», skapte mye debatt om såkalt virkelighetslitteratur.

Debatten er heller ikke ny for TV og film. Serier som «The Crown» og «Makta», og filmer som «Mordene i Kongo», har alle blitt kritisert for sin fremstilling av historier som tar inspirasjon fra virkeligheten.