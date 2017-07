Kvinne (18) pågrepet etter direktesending av dødskrasj i sosiale medier

Politiet i California slår i en rapport fast at to 14-år gamle jenter var passasjerer i bilen som kvinnen (18) førte mens hun filmet, hvorav den ene døde av skadene etter ulykken, melder Reuters.

18-åringen, som sendte direkte på Instagram før, under og etter hendelsen, er mistenkt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.

– Søsteren min dør

I filmen, som raskt ble spredt på nett, synger kvinnen til musikk mens hun fører bilen. På et tidspunkt kjører bilen av veien, gjennom et gjerde og ruller rundt. De to passasjerene, som ikke brukte bilbelte, ble kastet ut av kjøretøyet, ifølge Los Angeles Times.

Kvinnen plukket opp telefonen og fortsatte direktesendingen ved å filme ett av ofrene, angivelig hennes egen søster.

I videoen hører man en kvinnestemme som sier: «Hei, alle sammen, hvis jeg må i fengsel på livstid, vet dere allerede hvorfor».

Videre sier stemmen «Søsteren min dør for faen. Se. Jeg elsker min søster til døde. Jeg gir faen».

Deretter ber hun søsteren hvile i fred og unnskylder seg.

– Kan gjøre en bedre jobb

Byråleder i Coxit PR, Magnus Brøyn, sier Facebook, som eier tjenesten Instagram, har et ansvar for å tydeliggjøre sine retningslinjer for hva som kan streames og ikke.

– Facebook kan gjøre en bedre jobb når det gjelder å tilgjengeliggjøre retningslinjer, hvor de forklarer hva som er lov.

– Sosiale medier har jo gitt oss muligheten til å kringkaste de fantastiske sidene av hverdagen og livet vårt, men også muligheten til å dele forferdelige opplevelser og øyeblikksorienterte handlinger som det ikke tidligere var mulighet for å dele på direkten på samme måte.

Brøyn sier videre at muligheten til å direktesende i sosiale medier gir mulighet til å delta i folks liv. Blant annet trekker han frem en livestream eier av Facebook, Mark Zuckerberg, hadde i helgen på sin Facebook-profil.

ANSVAR: Magnus Brøyn i Coxit PR sier sosiale medier har et ansvar for å synliggjøre retningslinjene for direktesendinger. Foto: Heine Stangeby

– Han hadde en idyllisk stream med grilling med familien i bakhagen. Det var så tydelig definert innenfor rammene til hva man skal bruke en livestream til.

– Samtidig går det kort tid, også opplever vi en tenåring som benytter den samme funksjonen på Instagram, og kringkaster en forferdelig tragisk ulykke. Det viser ytterpunkter fra den samme virkeligheten.

Brøyn sier at man kan bli utsatt for innhold man ikke ønsker å se på sosiale medier.

– Det kan for mange virke invaderende, fordi dette ikke er noe man forventer å se eller vil oppleve.

Facebook: – Tar ansvaret seriøst

Facebook sier til NRK at de tar sitt ansvar om å holde brukerne trygge seriøst.

– Våre medarbeidere jobber døgnet rundt med å se over innhold som blir rapportert av brukere.

– Hvis noen skulle bryte våre retningslinjer mens de bruker Live, vil vi avbryte disse direktesendingene så fort som mulig, når de er rapportert til oss.

De sier videre at de støtter politiet om de ber om hjelp relatert til etterforskning, spesielt når det gjelder tryggheten til unge mennesker.