Kven vinn årets Nobelpris i litteratur og 10 millionar kronar?

Stor ære til Harmonien

En av den klassiske musikkbransjens aller mest høythengende priser, Recording of the Year, kåret av det britiske tidsskriftet Gramophone, tilfalt i går kveld Bergen Filharmoniske Orkester og Kor, med solister og dirigent Edward Gardner, for deres innspilling av operaen Peter Grimes av Benjamin Britten. Tidligere har det vært kjent at innspillingen vant i klassen for operautgivelser, men under utdelingen tirsdag kveld ble det offentliggjort at de også vant denne utmerkelsen, som går på tvers av alle kategorier.