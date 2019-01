Kunstverk fjerna frå Ground Zero i New York

Kunstverket, «Candy Nations», er ein serie med nesten tre meter høge skulpturar som viser store godteri pakka inn i flagga til landa i G20. Det er den franske kunstnaren Laurence Jenkell som står bak kunstverket, som ho laga i 2011.

Skulpturane blei sett opp på Ground Zero i New York for eit par veker sidan på staden der terroren råka då to fly flaug inn i World Trade Center 11. september 2001, og tok livet av nesten 3000 menneske. Men no blir kunstverket fjerna fordi Saudi-Arabias flagg er ein del av den eine skulpturen, melder BBC.

15 av dei 19 kaprarane som stod bak terroren i 2001 var saudiarabiske statsborgarar. Enkelte har gjeve landet delvis ansvarleg for angrepet, men landet har nekta for at dei spelte ei rolle.

Skapte reaksjonar

Hamnestyresmaktene i New York og New Jersey stadfestar at kunstverket blir flytta etter at fleire reagerte på plasseringa av kunstverket. No blir skulpturane flytta frå Manhattan til togterminalen i Queens der flytoget til John F. Kennedy-flyplassen går, skriv The Guardian.

– Vi har vore i kontakt med minnestaden etter 11. september-terroren og ulike aktørar, og har i samarbeid med kunstnaren kome fram til at vi skal flytte installasjonen, skriv styresmaktene i ei fråsegn.

Dei meiner denne løysinga viser respekt for Ground Zero, samtidig som at den kunstnariske integriteten blir teke vare på.

Og dei får støtte frå ei gruppe med pårørande etter offer og overlevande etter terroren:

– Skulpturen er ei veldig krenking av alle dei som opplevde 11. september-terroren og alle amerikanarar som ønsker rettferd etter terrorangrepa i 2001.

Ville ikkje fjerne

«Candy Nations» har vore vist i fleire land, og blei sette opp på Manhattan i desember. Planen var at skulpturane skulle stå på Ground Zero ut februar. Kunstverket er ei feiring av menneska, sa kunstnaren til Observer då utstillinga opna.

– Eg laga i utgangspunktet skulpturane for å feire menneskeslekta på eit internasjonalt nivå og heidre folket i heile verda.

Den franske kunstnaren Laurence Jenkell har laga kunstverket «Candy Nations» som viser store godteri pakka inn i flagga til G20-landa. No blir heile kunstverket fjerna frå Ground Zero i New York på grunn av protestar. I staden skal dei visast på ein flytogterminal i Queens. Foto: JOHANNES EISELE / AFP

Men skulpturen med det saudiarabiske flagget var omstridd allereie før han blei sett opp på Manhattan. Men det var uaktuelt for Jenkell å utelate skulpturen frå samlinga.

– Eg kan på ingen måte gjere det. Saudi-Arabia er eit fullverdig medlem i G20, og høyrer like mykje heime i denne utstillinga som dei andre flagga.

No blir altså heile utstillinga flytta frå Manhattan til Queens.