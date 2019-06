En sliten kornsilo i Kristiansand skal gjøres om til et kunstmuseum, og milliardær Nicolai Tangen har gitt hjembyen en kunstsamling på mellom 1500 og 2000 verk, til en verdi på flere hundre millioner. Men dette skjer langtfra uten oppstandelse.

Kunstsiloen og det planlagte museet skaper motstand og forargelse som om det handlet om bompenger. Denne uken er det skjebneuke for siloen og museet.

– Vi står foran en veldig viktig uke. Vi har en drøm om å realisere dette museet og denne nye fantastiske samlingen som byen har fått til seg. Vi krysser fingrene og holder pusten, sier Reidar Fuglestad, administrerende direktør for Sørlandets Kunstmuseum.

Krangler om driftsutgifter

Det er vedtatt å bygge kunstsilo til 600 millioner kroner uansett. Staten bidrar med 175 millioner kroner, 100 millioner kommer fra den private stiftelsen Cultiva og andre private givere, resten fra stat- og fylke. Det politikerne krangler om nå, er driftsutgiftene.

ORDFØREROPTIMIST: Harald Furre (H) har tro på at kunstsiloen og museet vil bli en realitet, og en berikelse for hele Norge. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Fylkestinget skal tirsdag ta stilling til om de vil bruke ytterligere tre millioner kroner på drift. Uten flertall for dette, står hele prosjektet i fare. Ordfører Harald Furre fra Høyre krysser fingrene:

– Det ville være ille hvis ikke Sørlandet og Kristiansand evner å ta imot den kunstdonasjonen som Nicolai Tangen har gitt. Det er jo en fantastisk samling av norsk og modernistisk kunst fra perioden 1930–1980 som vil vekke mye oppmerksomhet når den blir stilt ut. Og den bør være hos oss.

– Feil å kalle det gave

Men det er ikke hans utfordrer Erik Rostoft, ordførerkandidat for Tverrpolitisk folkeliste i Kristiansand, enig i. Han syns også at selve ordet «gave» er feil å bruke i denne saken.

– Når man får en gave, så har man ikke en kostnad forbundet med det. I dette tilfellet er det snakk om offentlige midler i hundremillionersklassen, som gjør at gaven blir litt spesiell å ta imot.

KRITISK: Erik Rostoft mener man ikke kan kalle noe en gave hvis det innebærer en egenandel på mange millioner. Han kjemper innbitt imot kunstsiloprosjektet. Foto: Eirik Damsgaard/NRK

Han presiserer at han og Tverrpolitisk folkeliste ikke er imot kunst, men imot siloen, rett og slett fordi den koster for mye penger å drive.

– Vi har veldig mange store oppgaver i Kristiansand. Og når kunst tar en så stor andel av frie midler i kommunen, tror vi ikke det er mulig å få til Ole Brumm-filosofen med «ja takk begge deler».

Men ordfører Furre står på sitt, og mener man også må utvide horisonten fra Sørlandskysten.

Det kommer til å bli et fantastisk flott moderne kunstmuseum, og i et spektakulært bygg. Det kommer til å bli en berikelse for byen og Norge.