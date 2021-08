Noah Gylver viser oss rundt i visningshallen på Henie Onstad Kunstsenter, hvor ti av bildene hans er hengt opp.

Gjennom det siste året har han dokumentert familiens hverdag etter at faren fikk vite at han hadde uhelbredelig kreft. Alt av øyeblikk fra familiemiddager til ferieturer er dokumentert. Det har resultert i utstillingen «Ta Tiden».

Det er viktig for Noah å vise alle sidene ved å ha en dødssyk far. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

– Det handler om alt av følelser, tanker og konflikter man opplever i en slik situasjon. Man tar tiden og bruker den til det den er verdt, og gjør alt man kan mens man kan, samtidig som man teller ned til det er over.

Moren til Noah, Sunniva Gylver skrev selv om sorgen i NRK i juni.

En måte å håndtere følelsene på

Prosjektet ble brukt for å håndtere situasjonen sammen med pappa.

– Jeg ville egentlig ikke gjøre det her først. Det var pappa som foreslo det, fordi jeg synes det er så vanskelig å prate om slike ting. Det ble på en måte vår måte å håndtere det på. Det å få en form for profesjonell avstand til det, at det ble en jobb, gjorde det lettere. Det ble ikke så tett på at man falt sammen.

Målet er å få frem virkeligheten med hvordan det var å ha en dødssyk far.

– Jeg vil vise begge sidene. At vi kan ha en hyggelig familiemiddag sammen, samtidig som man vet at han ikke er helt seg selv. At vi er på vår siste familieferie, men det gjør den ekstra fin. Det å skulle være med i russetiden, leve tenåringslivet og slutte på videregående skole, for så å komme hjem å styre med kreft og familie.

Faren Lars Kristian Gylver rett etter å ha fått kreftdiagnosen. Foto: Noah Gylver

Alt var dokumentariske bilder tatt i situasjoner, med unntak av to

svart-hvitt portretter av faren, som han tok i et studio.

Lars Kristian etter første runde med cellegift. Foto: Noah Gylver

– De ble ikke tatt med et veldig stort mellomrom. Det første er fra da han fikk diagnosen, og det andre er da han fikk cellegift for første gang. Han endra seg veldig mye, ikke som person, men han var mye mer sliten og trøtt. Det påvirket hele familien. Jeg føler alt det vi gikk igjennom kommer veldig godt frem i de to bildene. Det var de eneste bildene av pappa jeg visste skulle være med, før jeg begynte å velge ut.

Et verktøy for å bearbeide sorg

Det siste året har kunstner og kurator Nicole Rafiki ledet prosjektet «Good Mourning» («God Sorg» på norsk), i regi av Interkulturelt Museum. Målet med prosjektet er å hjelpe folk videre i sorgprosessen.

Nicole Rafiki tror kunst hjelper folk gjennom sorgen. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

– Sorg oppfattes og bearbeides på veldig mange forskjellige måter. Vårt mål med prosjektet var å lage et åpent og trygt sted, hvor folk kan komme og lage noe individuelt i fellesskap, eller i samarbeid med andre, sier Rafiki og legger til:

– Det å være sammen om sorgen er noe som har vært betryggende for mange. Det hjelper bearbeidelsesprosessen og hjelper i arbeidet med å komme seg videre i livet.

Å bruke kunst til å håndtere sorg er ikke uvanlig, mener Rafiki. Hun sier det kan føre til noe positivt.

– Jo lenger man går inn i sin egen sorg, desto flere elementer oppdager man. Det trenger ikke bare være triste elementer, men også fine og positive minner og opplevelser.

Hun mener kunst er mer enn bare et bilde på et galleri.

– Det kan også være et verktøy. Det kan hjelpe oss til å forstå at sorgen er noe vi står sammen om, som igjen gjør oss sterkere og tryggere. For det er nettopp denne tryggheten vi alle trenger å oppleve.

Et manifest til faren

For Noah har prosjektet, som Vårt Land først omtalte, vært fint. Det har skapt minner for ettertiden.

Noah Gylver er stolt over fotoprosjektet. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

– Jeg er ikke troende, og det var ikke faren min heller, så jeg tror ikke det er noe igjen av han nå, utenom minnene og historiene vi sitter igjen med. Derfor er jeg veldig glad for at jeg gjorde dette prosjektet og dokumenterte den siste tiden. Det å kunne ha dette som et slags manifest til han er veldig fint. Jeg er stolt.

Utstillingen, «Ta Tiden», er nå å se på kunstsenteret Henie Onstad.