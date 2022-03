Kunstnaren Jan Groth er død

Kunsthistorikar og tidlegare museumsleiar ved Henie Onstad Kunstsenter, Karin Hellandsjø var ein nær ven av Jan Groth og arbeidde med kunsten hans i over 50 år.

– Ein av våre største kunstnarar og ein bauta har gått bort. Det er svært trist, men han var sjuk lenge, så det var godt at han endeleg fekk fred.

Karin Hellandsjø, kunsthistorikar og nær ven av Groth. Foto: NRK

Slik vil Hellandsjø hugse han:

– Han var sjenerøs og bad på seg sjølv både på det personlege plan og som kunstnar, dette utan av han var spesielt høglydt.

Ein unik strek

Groth brukte både teikning, måling og skulptur som medium.

– Men det var teikning som uttrykk, som batt kunsten hans saman. Den enkle, reine streken som kan innehalde alt.

Jan Groth er kjend for sin unike strek. Foto: Christine Kongsvik / NRK

Slik minnast NRK sin kunstkritikar Mona Pahle Bjerke den avdøde kunstnaren:

– Gjennom eit halvt hundreår har Jan Groth utforska streken sitt forhold til flata; den kvite linja i ein kolsvart gobeleng, som ei rift av lys, eller mørke skulpturelle linjer, som arkitektoniske teikningar i rommet.

Kunstkritikar i NRK, Mona Pahle Bjerke. Foto: WERNER ANDERSON

– Streken hans blir aldri kjedeleg. Den har noko skisseaktig, som eit hastig kalligrafisk teikn som ber ei skjult meining. Det er ein ruvande kunstnar som har gått ut av tida.

Han utdanna seg i Danmark og budde store delar av livet der og i USA. Han var ein av dei norske kunstnarane som var mest aktive internasjonalt og var ei stor stjerne som blei stilt ut på dei største musea verda rundt.

Arbeidet hans er representert i museum og samlingar som Museum of Modern Art i New York, Louisiana Museum of Modern Art i Danmark og Centre Georges-Pompidou i Paris.

Han fekk Anders Jahrens Kulturpris i 2002 og blei utnemnt som kommandør av St. Olavs Orden same året.

I mai skal Stavanger Kunstmuseum ha ei stor utstilling med arbeidet hans i retrospektiv.

– Det er trist at han ikkje får vere med, men slik er det. Kunsten hans vil leve vidare, seier Hellandsjø.