Forlik mellom Diddy og ekskjæresten etter voldtektssøksmål

Dagen etter at sangeren Cassie saksøkte ekskjæresten Sean «Diddy» Combs blant annet for voldtekter, har de to inngått forlik. Innholdet i dette er ikke kjent.

Det er New York Times som melder dette.

– Jeg har bestemt meg for å løse saken i minnelighet med vilkår som jeg har et visst nivå av kontroll på, skriver Cassie, hvis fulle navn er Casandra Ventura, i en uttalelse.

– Vi har bestemt oss for å løse dette anliggendet i minnelighet. Jeg ønsker Cassie og hennes familie alt godt. Love! uttaler Sean Combs, som er kjent under artistnavnene Puff Daddy, P. Diddy og bare Diddy.

Søksmålet ble fremmet torsdag i en domstol i New York. I en uttalelse gitt til The New York Times opplyste advokaten til Combs, Ben Brafman, at klienten nektet for anklagene.

Casandra Ventura, som er sangerens fulle navn, hevdet i søksmålet Combs slo og voldtok henne i deres årelange forhold. De to møttes da hun som 19-åring fikk kontrakt med plateselskapet hans i 2005. Han var da 37 år.

(NTB)