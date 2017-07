Kun halvparten går på musikkfestival på grunn av musikken

Flere ganger har norske artister irritert seg over et bråkete og ufokusert publikum på festivaler. Musikerne har også vært frustrert over folks mobilbruk under konserter.

Artist og musiker Janove Ottesen, mest kjent fra Kaizers Orchestra, er ikke en av dem.

FORNØYD MED PUBLIKUM: Janove Ottesen mener det er artisters oppgave å engasjere publikum. Onsdag spilte han på Slottsfjellfestivalen. Foto: Christian Ingebrethsen / NRK

Han mener det er artistens oppgave å engasjere publikum, uansett hva som er publikums motivasjon til å være på festival.

– Hvis du er god nok så klarer du å fenge dem som egentlig kun er ute for å kose seg med venner, sier Ottesen til NRK.

I samarbeid med Norstat har NRK spurt 1000 nordmenn om hva som er viktigst for dem når de skal på musikkfestival.

22 prosent svarte at de aldri har vært på musikkfestival.

De resterende svarene – altså de som har vært på musikkfestival – fordeler seg følgende:

Hva er det viktigste for deg når du er på musikkfestival? Være sosial med venner og kjente 42 prosent Musikken som spilles fra scenen(e) 53,3 prosent Andre grunner 4,7 prosent

Forskjell på Norge og andre land

– Folk vil ut å treffe venner og kjente. Mens det samtidig er litt kule artister som spiller i bakgrunnen, forteller Ottesen.

Han har kun gode erfaringer med publikum i Norge, men har merket en forskjell på her i landet og når han holder konserter i utlandet.

– Publikum er flinkere til å lytte og følge med på musikken i mange andre land. Her i Norge skal folk først og fremst på fest, sier Kaizers-generalen, som nå turnerer med egen plate.

Før han legger til:

– Men, jeg må understreke, det har blitt mye bedre de siste årene.

Har endret seg

Festivalsjef på Slottsfjell, Christoffer Rød, merker at folks motivasjon til å gå på festival har endret seg.

– Tidligere var musikken det aller viktigste, nå er musikken mer en del av helheten, sier han.

Dette påvirker også måten Slottsfjell arrangeres på.

– Mat, camp og sosiale områder er blitt viktigere, forteller han.

Skryter av publikum

Stjerneskuddet Sigrid Raabe, eller «Sigrid», forstår folks motivasjon.

FESTIVALKLAR: Sigrid er fortsatt en fersk scenemusiker. Men har til nå kun gode erfaringer med publikum. Foto: Christian Ingebrethsen / NRK

– Festival er en sosial aktivitet. Så folk går nok dit av forskjellige grunner, sier hun.

– Som artist, hva tenker du om at folk ikke først og fremst kommer på grunn av musikken?

– Jeg syns bare det er fint at folk kommer på konsertene våre. Jeg har kun gode erfaringer med det norske publikummet, sier Raabe.