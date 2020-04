Kulturnæringen har søkt om 359 millioner i koronakompensasjon

I mars la kultur- og likestillingsminister Abid Raja frem krisepakke på 900 millioner til kultur, idrett og frivillighet. Der kom det frem at 300 millioner skulle gå til kultursektoren, og 600 millioner til frivillighet og idrett.

Ordningen skulle kompensere for at inntekter fra billettsalg og deltageravgift falt bort som følge av at alle kultur- og idrettsarrangementer ble forbudt 12. mars.

Kulturrådet har 300 millioner som skal gå til kulturnæringslivet. De opplyser at de har fått inn 509 søknader på til sammen 359 millioner kroner.

Blant søkerne er Vazelina Bilopphøggers. Bandet skulle fylt Oslo Spektrum 20. og 21. mars, men de valgte selv å utsette konsertene 11. mars. Med søknaden håper de å få tilbake kostnadene som Spektrum har hatt til konsertene.

– Grunnen til at dette ble betydelige utgifter var at det var så kort tid unna. Det var kjøpt inn mye utstyr som skulle brukes og folk skulle lønnes, forklarer Eldar Vågan.

Lover fest når det blir tillatt

Bandet har ikke avlyst eller utsatt en konsert på sine 40 år, men koronaen tok dem 14 dager for tidlig, spøker Vågan.

De står nå uten jobber i en periode, men det folkene som leverer teknikk, lyd og lys, og som ellers er involvert i konsertproduksjonen som Vågan har sympati med for tiden.

– De tjener så lite i utgangspunktet, sier han og legger til at de har mistet alle oppdrag.

Vazelina skulle egentlig vært lagt på hylla, men bandet må nå pakke opp og begynne å øve til avslutningskonsert igjen. For billettene som allerede er solgt, er fortsatt gyldige, og Vågan lover at det blir fest når det blir tillat.

– Jaja, selvfølgelig, slår han fast.

Hadde forventet flere søknader

Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet, legger ikke skjul på at de hadde forventet flere søkere.

– Summen betyr kanskje at kultursektoren også har fått god hjelp av regjeringens andre krisetiltak. Samtidig er ordningen avgrenset både i omfang og varighet, og det kan være mange som har latt være å søke på grunn av kriteriene som ligger i ordningen, skriver hun i en e-post.

De jobber nå med å få oversikt over om det er aktører som faller utenfor ordningene som er presentert.

Vil ha dansk ordning

Tone Østerdal, daglig leder i bransjeorganisasjonen Norske konsertarrangører, mener at regjeringen bør følge i danskenes fotspor når det gjelder kompensasjonsordning. De dekker arrangørenes underskudd, fremfor å basere seg på tapte billettinntekter.

– Vi vet kulturdepartementet er bekymret for at den danske ordningen ikke ivaretar de små, den gjelder for arrangementer med fler enn 350 deltagere, men det kan de utmerket greie å ta hensyn til her på bjerget, mener hun.

Oslo Sommertid samlet 35.000 publikummere i 2017, i år har arrangørene avlyst festivalen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Også Virkes administrerende direktør, Ivar Horneland Kristensen, mener at regjeringen kan se til Danmark når det gjelder kompensasjonsordninger. Virke anslo i mars at tapene til kulturnæringen har vært på mer enn 900 millioner.

Søknadene viser at kulturnæringen søker om mer enn 350 millioner i kompensasjon. Kristensen forklarer at estimatet omfatter alle leddene i verdikjeden, mens denne ordningen kun er forbeholdt arrangørene.

– Pakken er viktig for arrangørene, men siden den ikke treffer resten av verdikjeden av aktører som trengs for at arrangementene skal ha innhold bommer den delvis på mål, skriver han.

Mener tallene viser at ordningen treffer

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja er glad for at det har kommet mer enn 500 søknader fra kulturlivet.

– Det betyr at vi antageligvis har truffet bra på den ordningen, sier han.

Arrangementsforbudet for kultur- og idrettsarrangement er forlenget til 15. juni. Statsråden mener at så lenge forbudet gjelder, må staten være villig til å kompensere.

– Men det må vi gå til Stortinget med, legger han til.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja er villig til å gjøre nødvendige justeringer på kompensasjonsordningen til kultur, frivillighet og idrett. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

De resterende 700 millionene skal gå til frivilligheten og idretten. Det er det Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele. De har fått inn 2324 søknader, på til sammen 371 millioner kroner.

– Idrett er den klart største søknadsmassen, og det klart største søknadsbeløpet, sier Gunn Merete Paulsen, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet til NRK.

Statsråd Raja er fornøyd med at mange har søkt, og sier han er villig til å gjøre nødvendige justeringer slik at pakken treffer bedre for frivilligheten og idretten.

– Samtidig står det igjen 330 millioner på den ordningen. Altså må Stortinget være med, håper jeg, på at man ikke bare får dekket bortfall av billettinntekter, svarer han.